Geht es um Gebäudeinstallation, LED-Leuchtsysteme, Datennetzwerktechnik, Energietechnik, die Errichtung von Ladesäulen für E-Mobilität... – ein alteingesessenes Unternehmen , das bereits seit mehr als 100 Jahren besteht, hat die neue Technik im Programm: Elektro-Schrader an der Lindener Straße.

Stolz auf die Geschichte

Der Betrieb ist stolz darauf, dass er mehr als ein Jahrhundert (102 Jahre) und in vierter Generation Handwerksqualität im Bereich rund um die Elektrotechnik bietet. „Wir sind da, wenn wir gebraucht werden“, sagt Geschäftsführer und Inhaber Udo Schrader, der einen Mitarbeiterstamm von 30 – darunter auch zwei Meister – führt. Von Beginn der Planungen an sei man direkt am Kunden.

Mehr als 150 Auszubildende

„Verbindlichkeit und Zuverlässigkeit sind zwei unabdingbare Voraussetzungen für eine durchdachte Planung und Umsetzung“, so der 57-jährige Inhaber, dessen Unternehmen schon mehr als 150 junge Menschen ausgebildet hat. „Pro Lehrjahr haben wir durchschnittlich zwei Auszubildende im Betrieb. Für das laufende Jahr 2020 haben wir aber leider erstmalig keinen Auszubildenden gefunden. Wer sich bei uns bewährt, wird übernommen. Andere wiederum gehen den zweiten Bildungsweg und setzen ihre Karriere so weiter fort“, erzählt der Chef. Regelmäßig sei man auf der Suche nach jungen Menschen, die sich zum Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik ausbilden lassen wollten.

Erinnerung an Lampen-Schrader

Für viele alteingesessene Wolfenbütteler kursiert immer noch der Begriff „Lampen-Schrader – Haus der 1000 Leuchten “. „Das Sterben des Fachhandels hatte eingesetzt und auch bei uns Spuren hinterlassen, so dass wir 2010 die schwierige Entscheidung getroffen haben, diesen Geschäftsbereich aufzugeben. Das Geschäft hat aber nicht unser Leistungsspektrum widergespiegelt, es war nur ein Teil davon“, blickt Udo Schrader zurück.

Nachfolge in den Startlöchern

Seine Meisterprüfung legte er mit 23 Jahren vor der Handwerkskammer Hildesheim ab. Frau Sonja ist für den kaufmännischen Bereich zuständig. Und der jüngste Sohn Felix (24) besucht zurzeit die Meisterschule in Oldenburg. Also steht die fünfte Generation bereits in den Startlöchern.

Kaum Einbußen in der Corona-Zeit

Heute zählen zu den Kunden unter anderem Banken, Großhandel, Hochschulen aber auch soziale Einrichtungen. Für diese Sparten sind wir erfahrene Spezialisten “, erklärt der Unternehmer, der durch die Corona-Krise geringe Einbußen hat, wie er selber sagt. „Im ersten Lockdown im Frühjahr hatten wir vorübergehend Kurzarbeit im Betrieb. Nach den Sommerferien hat sich das aber wieder normalisiert“, so Schrader. Und der Onlinehandel sei für ihn kein Konkurrent, denn „wir sind ein Handwerksbetrieb“.

Betriebsgründung der Firma Elektro Schrader war im Jahr 1918 in der Stobenstraße in Wolfenbüttel durch Urgroßvater Willi Schrader. Später folgte der Umzug in die Lange Herzogstraße mit Großvater Willi Schrader, ehe Vater Otto Schrader 1963 den Betriebssitz in die Lindener Straße 62-64 verlegte. 1990 übernahm Udo Schrader das Ruder als Geschäftsführer.