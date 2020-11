Über die Spuren des jüdischen Lebens in Wolfenbüttel

Das ist ein hoffnungsvolles Zeichen im trüben, dunklen Corona-November. Auf dem Tisch im Prinzenpalais liegt die zweite Auflage des Buches „Jüdischer Rundgang Wolfenbüttel“. Herausgeber ist der vom Kulturstadtverein beauftragte Wolfenbütteler Professor Christoph Helm. Man merkt, es ist sein Herzensthema. In acht Kapiteln und drei Exkursen wird in Form eines Rundganges an die Spuren des jüdischen Lebens erinnert.

Zwei Gymnasien im Blick Die jetzt vorliegende inhaltliche Aktualisierung bezieht sich auf zwei neue Aspekte. Zum einen wurden neue Erkenntnisse über jüdische Schülerinnen und Schüler an der Großen Schule und des Gymnasiums im Schloss berücksichtigt. Zum anderen wird über die neue Perspektive für das Gebäude der Samsonschule berichtet. Hier eröffnet das Engagement der Moses-Mendelssohn-Stiftung eine Revitalisierung im Sinne eines Gedenkkonzepts dieser wichtigen jüdischen Institution. Ein gewichtiges Bändchen Es ist ein schmales, aber gewichtiges Bändchen. Es wird ebenso wie die erste Auflage seine Leser finden. Ab sofort ist es beim Stadtmarketing, in den Buchhandlungen und über den Kulturstadtverein zu erwerben. Toleranz und Respekt Jüdisches Leben, sagt Helm, hat das Denken und die Architektur der Residenzstadt an der Oker geprägt. Lange vor den Pogromen, denen die jüdische Bevölkerung in Deutschland ausgesetzt war, hatte sich in Wolfenbüttel eine symbiotische Annäherung zwischen Christen und Juden entwickelt. Sie war von gegenseitiger Toleranz und Respekt gekennzeichnet. Historische Ausleihebücher Diese Beziehung wird von den Gräueltaten der Nazis überdeckt. Helm führt dieses besondere Verhältnis auch auf Herzog Anton Ulrich zurück. Historische Ausleihebücher beweisen durch Verleihvermerke das besondere Interesse des Regenten für die Gemeinsamkeiten beider Religionen. Die Synagoge an der Lessingstraße Aus dieser Zeit ziehe sich eine Linie über die aufklärerischen Werke Lessings bis hin zu den neuen wissenschaftlichen und didaktisch-methodischen Ansätzen der Samsonschule. Auch der Neubau der Synagoge an der Lessingstraße, errichtet 1893 von Constantin Uhde, war Ausdruck der gewachsenen Bedeutung und der gewissen gesellschaftlichen Akzeptanz der jüdischen Gemeinde. Auch in der Stadt Lessings Wie wir heute wissen, war dies Teil einer vordergründig erreichten Emanzipation der jüdischen Mitbürger im zweiten deutschen Kaiserreich. Es erfülle bis heute mit Scham, so Helm im Vorwort, dass auch in der Stadt Lessings und der Aufklärung die antisemitischen Hetzer so rasch Zulauf fanden. Verantwortungsvolles Handeln Aufgabe der vorliegenden Schrift ist es deshalb auch, der nachwachsenden Generation das Bewusstsein verantwortungsvollen Handelns nahezubringen. Daten zum neuen Buch: „Jüdischer Rundgang Wolfenbüttel“, 2. Auflage, 48 Seiten mit zahlreichen Bildern. 8 Euro.