Einbrecher waren in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Schöppenstedt unterwegs. Da sich beide Einbruchsorte, die Integrierte Gesamtschule Schöppenstedt und das Jugendfreizeitzentrum, in unmittelbarer Nähe befinden, ist auch davon auszugehen, dass beide Einbrüche von den gleichen Tätern erfolgt sind. Beide Einbruchsorte befinden sich zudem in der näheren Umgebung der Schöppenstedter Polizeistation. Als Tatzeit geht die Polizei von einem Zeitraum von Donnerstag, 18 Uhr, bis Freitag, 6 Uhr, aus. In diesem Zeitraum drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten der IGS Schöppenstedt, Wallpforte, ein und durchsuchten mehrere Räume. Es wurden umfangreiche Spuren gesichert, so dass laut Polizei von mindestens zwei Tätern auszugehen ist. Das erlangte Diebesgut kann noch nicht benannt werden, der Sachschaden beträgt etwa 5000 Euro. In der gleichen Nacht drangen die Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten des Jugendfreizeitzentrums Schöppenstedt, Am Schützenplatz, ein. Hier wurden ebenfalls sämtliche Räume betreten und durchsucht. Diebesgut und Schadenshöhe können noch nicht genannt werden, teilte die Polizei mit.