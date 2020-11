Ein 21-Jähriger wird verdächtigt, am Sonntag gegen 13.40 Uhr auf der Bahnhofstraße ein Damenfahrrad gestohlen zu haben. Eine Funkstreife, so teilt die Polizei mit, habe den Mann kontrolliert. Das Rad habe er in den vergangenen Tagen Am Exer mitgenommen, so seine Antwort auf die Frage der Polizisten.

Polizei leitete Ermittlungsverfahren ein

Das Rad sei sichergestellt worden. Die Ermittlungen dauerten an, gegen den Mann laufe ein Ermittlungsverfahren.

red