Wozu Wolfenbütteler das Sozialticket im ÖPNV nutzen

CDU-Kreistagsmitglied Andreas Glier hatte auf eine Empfehlung der Verwaltung gehofft, wie die Politik nach Ablauf des Modellprojektes Ende 2021 weiter mit dem „Sozialticket“ umgehen soll. Aber diese Empfehlung wird es erst gegen Ende des Modellzeitraumes geben, erklärte Sozialdezernent Kreisrat Bernd Retzki. Und er versprach: Die jetzt vorgelegten Befragungsergebnisse werden auf jeden Fall in der Vorlage berücksichtigt, in der es dann eine Empfehlung zur Zukunft des Sozialtickets geben wird. Der Kreistag hatte vor einigen Monaten die Verlängerung des Modellzeitraumes bis Ende 2021 beschlossen.

So blieb den Mitgliedern des Kreissozialausschusses nur ein Blick auf die Ergebnisse einer Befragung, die der Regionalverband unter den Nutzern des Sozialtickets durchgeführt hat. 1626 Fragebogen wurden ausgewertet. Zur Erinnerung: Mit dem von der Erwerbsloseninitiative Lichtblick angeregten Sozialticket soll finanziell nicht gerade rosig gebetteten Menschen die Möglichkeit gegeben werden, am gesellschaftlichen Leben im Landkreis teilzunehmen, indem sie ein günstiges Monatsticket für den ÖPNV für 25 Euro erhalten. Für anspruchsberechtigte Kinder von sechs bis vierzehn Jahren gibt es das Monatsticket für 15 Euro. Anspruchsberechtigt sind derzeit Bewohner des Landkreises, die entweder Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung, Hilfe zum Lebensunterhalt, Hartz IV, Wohngeld, Sozialgeld oder Leistungen für Asylbewerber erhalten.

Von den 1626 befragten Anspruchsberechtigten, die alle ein Sozialticket beantragt hatten, gaben nur 143 an, vorher nicht auf den Öffentlichen Personennahverkehr als Verkehrsmittel gesetzt zu haben. 1036 Personen teilten mit, sogar häufig mit dem ÖPNV unterwegs zu sein. 449 Personen nutzten zumindest manchmal den ÖPNV. Somit konnten zumindest 143 neue Busnutzer durch das Sozialticket gewonnen werden.

Durch das Sozialticket sparen die Anspruchsberechtigten beim ÖPNV zumindest Geld. Das war das eine Ziel, was mit dem Sozialticket verbunden war. Das zweite war, eine Erhöhung der gesellschaftlichen Teilhabe. Auch hier kann man durchaus von Erfolgen sprechen, was an folgender Liste abzulesen ist: 24,3 Prozent der Befragten nutzten das Sozialticket, um per ÖPNV zur Schule oder zur Ausbildungsstätte zu kommen; 21,3 Prozent für eine Einkaufsfahrt; 15,4 Prozent für einen Arztbesuch; 10 Prozent für eine Fahrt zur Arbeit und 16,1 Prozent für den Besuch einer kulturellen Veranstaltung oder einer Freizeitbetätigung.