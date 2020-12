Wehr rettet Katze aus neun Metern Höhe

Nach dem Rettungseinsatz in Volzum: Die Katze ist wohlauf. Der Feuerwehrmann kümmert sich um das Tier.

Volzum. Die Feuerwehr Volzum rettet eine Katze aus neun Metern Höhe in einer Scheune.

Einsatz in luftiger Höhe für die Freiwillige Feuerwehr Volzum: Auf dem Hof der Familie Glindemann rettete sie eine Katze aus dem Dachgebälk einer Scheune in neun Metern Höhe. Ein Feuerwehrmann holte das Tier über eine Steckleiter und brachte es sicher zu Boden. Nach Rücksprache mit einem Tierarzt stellte sich heraus, dass die Katze wohlauf war. Der Feuerwehrmann nahm sich privat des Tieres an.

red