Vodafone-Störung in Wolfenbüttel ist behoben

Nachdem in Wolfenbüttel das Vodafone-Festnetz seit Donnerstag komplett ausgefallen war, konnte die Störung am Freitag, 20.30 Uhr, wieder behoben werden. 13.000 Wolfenbütteler Haushalte waren von einem Totalausfall betroffen. Die Vodafone-Kunden konnten kein Fernsehen schauen, im Internet surfen oder im Festnetz telefonieren. Das hatte die Vodafone-Sprecherin Tanja Vogt am Donnerstagabend bestätigt. Betroffen waren Kunden im Vorwahl-Gebiet 05331. Grund für die Störung war eine Glasfaserleitung, die bei Brunnenbauarbeiten in Wolfenbüttel beschädigt wurde.