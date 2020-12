So soll die neue Kindertagesstätte in Börßum aussehen. Sie soll direkt an die Oderwaldhalle (hier lila markiert) angebaut werden.

Die neue Kindertagesstätte in der Gemeinde Börßum in der Samtgemeinde Oderwald nimmt langsam Formen an – zumindest in der Planung. Zuletzt wurde im Gemeinderat diskutiert, wie die neue Kita aussehen und was sie kosten soll. Die Entscheidung ist während Sitzung am Montagabend in Börßum gefallen.

„Der Rat hat sich für die Ursprungsvariante entschieden“, sagt Marc Lohmann, Bürgermeister der Samtgemeinde Oderwald. Die Kita werde künftig mit einem Satteldach ausgestattet, eine Galerie befindet sich im Gebäude, welches direkt an die Oderwaldhalle in Börßum angebaut werden soll. Zehn Ratsmitglieder stimmten am Montagabend für diese Planungsvariante, zwei Stimmen seien dagegen gewesen. Kita-Bau in Börßum kostet etwa 2,3 Millionen Euro Im Januar diesen Jahres wurden dem Rat vier Vorentwürfe für den potenziellen Bau vorgelegt. Im Mai einigten sich die Mitglieder auf zwei Varianten, die in Frage kommen würden. Eine davon war eben jene, die nun den Zuschlag bekommen hat, aber auch etwas teurer sei. Der zweite Entwurf sah ein Pultdach, also ein schräges Flachdach, vor. Die Galerie sollte entfallen. Dafür seien die Bruttobaukosten mit rund 2,1 Millionen Euro günstiger gewesen. „Wir rechnen nun mit Baukosten von etwa 2,3 Millionen Euro. Hinzu kommen etwa fünf Prozent Aufschlag aufgrund aktueller Entwicklungen. Dann liegen wir bei rund 2,4 Millionen Euro“, sagt Lohmann gegenüber unserer Zeitung. Zuschüsse sollen vom Landkreis Wolfenbüttel kommen – die Anträge seien bereits gestellt. Die nun gewählte Bau-Variante habe laut Lohmann höchsten pädagogischen Wert und sei dringend nötig. Die vorhandene Kindertagesstätte am Dahlgrundsweg platze aus allen Nähten und die Nachfrage sei nach wie vor hoch. Eine Gruppe werde derzeit beispielsweise in der Grundschule Börßum mit einer Ausnahmegenehmigung betrieben. Das soll sich mit der neuen Kita ändern. Kindertagesstätte für 65 Kinder „Es entstehen zwei Kindergarten- und eine Krippengruppe für 65 Kinder. Damit wollen wir die erhöhte Nachfrage bedienen und die künftigen Baugebiete ‘An der Gärtnerei’ und in Achim-Süd abdecken“, sagt der Samtgemeindebürgermeister. Deswegen bleibt auch die bestehende Kita am Dahlgrundsweg in Börßum weiter in Betrieb. Der Neubau sei eine Ergänzung, keine Erweiterung, sagt Lohmann. Wann die neue Kita an der Oderwaldhalle gebaut werden kann, sei noch unklar. Fakt sei aber, dass die Kita bis Sommer 2022 fertig sein soll. „Das nehmen wir uns fest vor, dass wir das schaffen werden“, so Lohmann.