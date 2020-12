Die Polizei hat das Einhalten der Maskenpflicht diesmal in Bussen und Bahnen kontrolliert. (Symbolbild)

Wolfenbüttel. Etliche Verstöße gegen die Maskenpflicht im Öffentlichen Personennahverkehr hat die Polizei am Montag auch in Wolfenbüttel festgestellt.

Zur Überwachung sowie Durch- und Umsetzung der Niedersächsischen Verordnung anlässlich der Corona-Pandemie hat die Polizei auch in Wolfenbüttel am bundesweiten Aktionstag zur Einhaltung der Maskenpflicht im Öffentlichen Personennahverkehr kontrolliert.

Die Beamten waren demnach am Montag von 6 bis 20 Uhr unterwegs und stellten in Wolfenbüttel 92 Verstöße fest. In allen Fällen seien mündliche Verwarnungen ausgesprochen worden.

red