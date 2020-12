Warum wird meine jüngste Tochter nicht auf Corona getestet, obwohl sie in einer Kindertagesstätte in einem Wolfenbütteler Ortsteil eine Kindergartengruppe besucht, deren Betreuerin positiv ist?

Das fragt ein Vater, der anonym bleiben möchte.

Die Antwort recherchierte Stephanie Memmert

Der Mann berichtet, dass für seine vierjährige Tochter nur eine 14-tägige Quarantäne verhängt worden sei, obwohl die Betreuerin coronapositiv sei. Zwar befinde seine Tochter sich in häuslicher Quarantäne, aber: „Wir können sie nicht so absondern, dass für die restliche Familie kein Infektionsrisiko besteht. Wenn meine Tochter asymptomatisch erkrankt ist, kann sie meine ältere Tochter, meine Frau und mich infizieren, ohne dass wir es gegebenenfalls merken“, schildert der Vater seine Bedenken.

Er ergänzt, dass seine ältere Tochter (8), den Hort der Kita besuche, weiter zu Schule gehen und seine Frau weiter Präsenzunterricht an einem Gymnasium in einem anderen Landkreis geben solle. Der Vater meint: „Man fragt sich ja, wie so das Infektionsgeschehen eingedämmt werden soll, wenn durch die Schulbesuche weitere Leute angesteckt werden könnten? Man weiß doch, dass ein großer Teil der Erkrankten im jüngeren Alter gar keine Symptome aufzeigt. Was für ein Risiko geht dann von der Kindergartengruppe jetzt aus?“

Es seien ja keine Kindergartenkinder getestet worden. „Sind da gegebenenfalls Kinder dabei, die sich infiziert haben, aber keine Krankheitssymptome haben? So kann man nur die Zahlen senken, da potenziell Infizierte nicht getestet werden, aber die tatsächliche Infektionsrate kann man damit nicht senken“, ist der Mann überzeugt.

Nach den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) zu den Testkriterien für Schulen vom 12. Oktober würden insbesondere im Hinblick auf die bestehenden begrenzten Testkapazitäten nicht mehr alle Kinder und Mitarbeiter getestet, in deren Umfeld eine positiver Corona Fall festgestellt worden sei, berichtet Andree Wilhelm, Pressesprecher des Landkreises Wolfenbüttel: „Für Personen, bei denen ein Risiko besteht, dass sie sich infiziert haben könnten (sogenannte K 1 Kontaktpersonen), wird daher grundsätzlich Quarantäne angeordnet. Familien- beziehungsweise. Haushaltsmitglieder eines Kindes, das in einer Kita, im Hort oder in einer Schule Kontakt zu einer Person mit einer bestätigten Covid-19-Infektion hatte, sind Kontakte 2. Grades und werden weder unter Quarantäne gestellt noch getestet.“

Den Mitarbeitern des Gesundheitsamtes sei bewusst, dass insbesondere in Familien mit Kindern die Zeit der Quarantäne einzelner Familienmitglieder eine große Herausforderung darstellt. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung schreibt dazu: „Gerade wenn Kinder von Quarantänemaßnahmen betroffen sind, ist es wichtig, verhältnismäßig beziehungsweise mit Augenmaß vorzugehen, denn die häusliche Quarantäne stellt für Kinder eine besonders große Herausforderung dar. Nicht immer können beispielsweise die Abstandsregeln konsequent umgesetzt werden, da Kinder die unter Quarantäne stehen, die Fürsorge und Zuwendung ihrer Eltern oder anderer familiärer Bezugspersonen brauchen. Es sollte versucht werden, die Hygieneregeln so gut es geht einzuhalten und individuelle Lösungen für die Situation zu finden. Es ist wichtig, dass die Maßnahmen kindgerecht und lebensnah sind.“