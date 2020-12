Die Polizei war in Cremlingen im Einsatz. (Symbolbild)

Cremlingen. Gleich zwei Autos hat ein LKW-Fahrer mit seinem LKW mit Anhänger in einer Kurve in Cremlingen touchiert und beschädigt.

LKW touchiert zwei geparkte Autos in Cremlingen

Zwei geparkte PKW hat ein Lasterfahrer mit seinem LKW mit Anhänger am Dienstag gegen 17.20 Uhr beim Durchfahren einer Kurve in Cremlingen, Im Rübenkamp, touchiert. Dabei verursachte er nach Angaben der Polizei einen Schaden in Höhe von zirka 7000 Euro.

LKW-Fahrer setzt seine Fahrt zunächst fort

Da er den Zusammenstoß offenbar nicht bemerkt habe, habe er seine Fahrt fortgesetzt, um dann jedoch kurze Zeit später Schäden am Anhänger und am LKW festzustellen. Daraufhin habe er seine Fahrstrecke nach einem möglichen Unfallort abgesucht und sei auf die den Unfall aufnehmenden Polizisten getroffen.

red