Kontrolle bei Wolfenbüttel – Verdacht auf Betäubungsmittel

Eine Streife der Polizei Wolfenbüttel hat am Mittwoch, 9. Dezember, gegen 10 Uhr einen 39-jährigen Autofahrer aus Wolfenbüttel kontrolliert, der zuvor mit seinem Auto auf der Kreisstraße 90 in Richtung Adersheim unterwegs gewesen war. Bei der Kontrolle ergaben sich bei dem Mann Hinweise auf eine mutmaßliche Betäubungsmittelbeeinflussung, so der Polizeibericht. Eine Blutprobe sei angeordnet und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.

