2300 Lichter erstrahlen am Jägermeister-Weihnachtsbaum

Er ist 15 Meter hoch und kommt aus dem Elm. Seine 2300 Lichter glänzen in der Dunkelheit, erwärmen die Herzen der Betrachter. O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter! Nein, eine Tanne ist es nicht, die seit Ende November auf dem Vorplatz der Jägermeister-Hauptverwaltung in Wolfenbüttel der Pandemie trotzend – so scheint’s – Symbolkraft ausstrahlt: Es ist eine Kiefer – von alters her steht sie für Ausdauer und ein langes Leben.

Christiane Graf sucht mit einem Landschaftsgärtner den schönsten aller angebotenen Bäume aus

„Jedes Jahr schreiben uns Menschen aus der ganzen Region an, um uns ihre für ihre Gärten meist zu groß gewordenen Bäume für die Weihnachtszeit anzubieten“, erzählt Detlef Germer, Head of Facility-Management bei Mast-Jägermeister SE. Seine Mitarbeiterin Christiane Graf habe sich daraufhin mit einem Landschaftsgärtner auf den Weg gemacht, um den schönsten Baum auszusuchen.

So wird der Baum bei Jägermeister geschmückt So wird der Baum bei Jägermeister geschmückt

Das Projekt Weihnachtsbaum, für das Christiane Graf verantwortlich zeichnet, beginnt: Sie organisiert eine Spezialfirma – Ulrich Garten- und Landschaftsbau aus Salzgitter-Thiede. Die Profis fällen die Kiefer. Christiane Graf bestellt einen Kran. Der hebt den Baum auf einen Schwertransporter. Doch Vorsicht: Kiefern sind empfindliche Bäume, deren Zweige schnell knicken oder brechen. Wie ein rohes Ei behandeln die Mitarbeiter des Transportunternehmens die Kiefer mit ihren wunderschönen langen Nadeln.

Mit dem Weihnachtslied „O Tannenbaum“ und den grünen Blättern ist das so eine Sache

Nadeln? Warum singt die ganze Nation am Heiligen Abend eigentlich immer von grünen Blättern? Tannen, Fichten und Kiefern haben doch Nadeln, keine Blätter! Als Ernst Anschütz (1780 bis 1861) aber sein berühmtestes Lied „O Tannenbaum“ schrieb, wurden Nadeln weitläufig als Blätter an Nadelbäumen bezeichnet. So einfach ist das. Im Grunde genommen aber hat Anschütz das Lied 1824 gar nicht selbst geschrieben, sondern nur umgeschrieben. Denn ursprünglich war es ein Lied von August Zarnack (1777 bis 1827) über einen enttäuschten Liebhaber. Und die Blätter waren auch nicht „grün“, sondern „treu“.

Doch das ist den Mitarbeitern des Schwertransportunternehmens, das nur mit Sondergenehmigung rollen darf, im Moment egal – Hauptsache, der Baum kommt unversehrt in Wolfenbüttel an. Auf dem Vorplatz der Jägermeister-Hauptverwaltung gibt es ein Fundament, in dem der Baum aufgestellt wird: „Klappe auf, Baum rein, festzurren. Das ist die Kurzfassung“, sagt Detlef Germer augenzwinkernd. Dann werden vier Stahlseile gespannt. Sie sichern den Weihnachtsbaum in vier Richtungen.

Ein Logenplatz mit Blick auf den Jägermeister-Weihnachtsbaum, den nun so viele bestaunen

Eine, die bei Jägermeister einen Logenplatz und somit den besten Blick auf den Baum hat, ist Heike Eppers im Empfang: „Für mich ist der Baum ein Zeichen von Beständigkeit. Es tut gut, dass die Firma Jägermeister auch in diesen Zeiten an der schönen Tradition festhält.“

Vom Empfang aus sehe sie, wie Passanten und Spaziergänger verweilten und inne hielten. „Sie bewundern den Baum und machen Fotos. Kinder schauen hoch und sehen den für sie riesigen Baum und staunen.“ Dann hält Heike Eppers inne – und sagt: „Traditionen und Rituale geben den Menschen in dieser Zeit Halt.“

Brigitte Spiecker und Eberhard Kretzschmar sind seit drei Jahren Neubürger in Wolfenbüttel. Sie bedanken sich nun in einem Brief bei dem Unternehmen: „Für uns ist Ihr Baum der schönste im ganzen Umkreis.“

Wie von Zauberhand berührt, schmiegen sich die Lichter an die Zweige der Kiefer

Unterdessen ist es an der Elektrofirma Scholz aus Braunschweig, für den Lichterglanz zu sorgen. Ein Hubsteiger, zwei Mitarbeiter und ein Wirrwarr von 2300 Lichtern. Doch wie von Zauberhand berührt, schmiegen sich die Lichter an die Zweige der Kiefer – vier Tage hat die ganze Prozedur vom Fällen des Baumes bis zum Einschalten der Lichter gedauert. „Sobald die vielen Lichter strahlen, verbreitet sich bei uns allen eine wohlige Weihnachtsstimmung. Das Aufstellen des Weihnachtsbaums ist für die Jägermeister-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter immer ein besonderes Ereignis und mittlerweile sogar Tradition“, sagt Christopher Ratsch, Mitglied des Vorstands. Seit 2007 ist das schon so.

Bis zum Tag der Heiligen Drei Könige wird die Kiefer mit ihren Lichtern bleiben. Ein Baum für das nächste Jahr ist schon in Sicht – wem klingt es da nicht in den Ohren: The same procedure as every year!