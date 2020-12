Die Tat ereignete sich an der Jahnstraße.

Täter wollen in Wolfenbüttel einen Transporter aufbrechen

Bislang unbekannte Täter haben nach Polizeiangaben zwischen Montag, 14. Dezember, 17.30 Uhr, und Dienstag, 15. Dezember, 7.30 Uhr, versucht, über die Beifahrertür in einen an der Jahnstraße geparkten VW Transporter zu gelangen, was jedoch missglückte. Ziel sei offenbar im Transporter gelagertes Werkzeug gewesen. Zum Schaden könnten keine Angaben gemacht werden.

Hinweise:(05331) 9330.

red