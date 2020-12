Raubüberfall in Schöppenstedt: Fluchtauto des Täters gefunden

Schöppenstedt. Nach einem Raubüberfall auf einen Discounter in Schöppenstedt am Donnerstag hat die Polizei das Fluchtfahrzeug gefunden – der Täter ist flüchtig.

Bei dem Raubüberfall auf einen Discounter an der Neuen Straße in Schöppenstedt, der sich wie berichtet am Donnerstag gegen 20 Uhr ereignet hat, ist der Täter entkommen. Nach ersten Erkenntnissen sei er über das Dach in die Räume gelangt und habe dort bis Geschäftsschluss abgewartet. Dann habe er die drei Mitarbeiterinnen im Büro abgepasst und unter Bedrohung mit einem Hammer zur Herausgabe von Bargeld und zum Öffnen des Tresors gezwungen, so die Polizei. Zudem habe er eine Mitarbeiterin gezwungen, ihm ihren PKW-Schlüssel zu überlassen.

Unbekannter flüchtet mit Auto und Bargeld

Der Unbekannte sei dann mit dem Auto und dem Bargeld in derzeit noch unbekannter Höhe in unbekannte Richtung davongefahren. Die 38, 46 und 48 Jahre alten Mitarbeiterinnen seien unverletzt geblieben. Im Rahmen einer groß angelegten Fahndung mit mehreren Funkstreifenwagen sei der Fluchtwagen, ein silberfarbener Opel Corsa, gegen 21 Uhr auf der Elmstraße in Schöningen gefunden worden.

Die Polizei fragt nun, ob jemand die Vorbereitungen des Täters beobachtet habe – am Tag des Überfalls oder auch Tage zuvor jemanden beobachtet habe, der sich am Dach zu schaffen gemacht habe: zum Beispiel Bauarbeiter, Dachdecker, Schornsteinfeger. Es werden auch Hinweise zu Beobachtungen rund um den in Schöningen abgestellten Opel Corsa erbeten.

Täter war mit Sturmhaube maskiert

Der Täter soll etwa 180 Zentimeter groß und schlank sein. Er habe eine schwarze Jacke, blaue Jeans, helle Turnschuhe getragen. Der Unbekannte habe zudem Handschuhe getragen und sei mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert gewesen. Wer Angaben machen kann, wird gebeten, sich zeitnah an die Polizei Wolfenbüttel zu wenden: (05331) 9330.

red