Jahresrückblick: Wie Stadt und Kreis Klimaschutz betreiben

Die Klimakrise stellt nicht nur nach Ansicht der Mitglieder der Umweltbewegung Fridays For Future (FFF) die größte Bedrohung für die Menschheit und die Ökosysteme im 21. Jahrhundert dar. Der eingetretene Klimawandel ist auch in Stadt und Landkreis Wolfenbüttel spürbar, etwa an den extremen Dürrezeiten, die 2020 insbesondere der heimischen Landwirtschaft Probleme bereiteten, oder an der enormen Zunahme an vertrockneten Bäumen im Stadtgebiet von Wolfenbüttel.

Wolfenbüttel hat nach Ansicht von Fridays For Future aber auch „nahezu perfekte Voraussetzungen, um Vorreiter und Vorbild auf dem Weg zu einer nachhaltigen Stadt zu sein“. Im FFF-Forderungspapier vom November 2019 ist zudem nachzulesen: „Wolfenbüttel hat kreative und gebildete Menschen, oftmals kurze Wege und aktive Umwelt- und Klimaverbände, die gut mit dem Umland vernetzt sind. Angesichts der zum Teil schon beschlossenen oder erarbeiteten Klimaschutzkonzepte in Stadt und Landkreis verdeutlichen wir hiermit, dass es nun an der Zeit ist, diese auch detailliert auszuarbeiten und konsequent umzusetzen.“

Erste Kritik am Klimaschutzkonzept des Landkreises

Coronabedingt ist zwar die Klimapolitik in Stadt und Landkreis etwas aus dem Blick der Öffentlichkeit gerückt, aber 2020 hat sich durchaus was getan. So hat die Kreisverwaltung ein Klimaschutzkonzept vorgelegt, in dem mögliche Handlungsfelder, aber keine konkreten Maßnahmen aufgelistet sind. Das Konzept soll in den nächsten Monaten sowohl in der Politik als auch in der Öffentlichkeit diskutiert werden. Der scheidende Kreis-Umweltdezernent Claus-Jürgen Schillmann hielt dieser Kritik entgegen: „Wir wollten auch nur die Felder vorgeben, wo wir tätig werden wollen.“ Er bezeichnete das Klimaschutzkonzept als ein „übergeordnetes Konzept, das in vielen anderen Konzepten konkretisiert werden muss.“ Als Beispiel nannte er das Fahrradmobilitätskonzept, mit dem der Landkreis das Radfahren attraktiver machen will. Aber auch der geplante Breitbandausbau sei ein gutes Mittel, um unnötige Autofahrten zu vermeiden. Das Klimaschutzkonzept sei das „Dach für das, was wir alles im Bereich Klimaschutz unternehmen wollen“.

37 neue Windenergieanlagen sollen im Landkreis entstehen

Dazu gehört natürlich auch der Ausbau der regenerativen Energien, zum einen mit Solar- und Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden, aber auch auf privaten Hausdächern. Aber auch der weitere Ausbau der Windparks im Landkreis Wolfenbüttel gehört dazu. Gerade bei Windenergieanlagen wird es in den nächsten Jahren zahlreiche Zuwächse geben. 37 neue Anlagen sind beim Landkreis beantragt worden. Drei Prozent der Fläche des Landkreises sei laut Klimaschutzkonzept für Windkraftanlagen vorgesehen. Mit den jetzt beantragten Anlagen würde der Landkreis schon 2,8 Prozent erreichen.

Wie Stadt Wolfenbüttel ihre Klimapolitik verstärken will

Und wie will die Stadt Wolfenbüttel die kommunale Klimapolitik verstärken? Darüber wird der Rat Anfang 2021 endgültig beraten. So sollen künftig bei jeder Entscheidung die Auswirkungen auf das Klima berücksichtigt werden und wenn möglich Lösungen bevorzugt werden, die sich positiv auf den Klimaschutz auswirken. Mit Unterstützung des Klimamanagers, der im ersten Quartal 2021 seine Arbeit aufnehmen soll, soll der Masterplan 100 Prozent Klimaschutz für den Großraum Braunschweig in Wolfenbüttel umgesetzt werden.

Das umfangreiche Forderungspapier von Fridays For Future soll auf seine Umsetzbarkeit auf der kommunalen Ebene unter Beteiligung des Landkreises geprüft werden. Und die Verwaltung soll beauftragt werden, dem Rat und der Öffentlichkeit jedes Jahr einen Bericht zu geben über die Fortschritte und Schwierigkeiten bei der Reduktion der Emissionen.

