E-Book-Ausleihe der Stadtbücherei Wolfenbüttel ist im Trend

Wolfenbüttel Lesen beflügelt: Das dokumentiert die neue Stadtbücherei-Leiterin Daniela Bergmann-Baczynski am neuen Foto-Hotspot in der Stadtbücherei.

Seit 17 Jahren arbeitet Daniela Bergmann-Baczynski in der Stadtbücherei Wolfenbüttel. Seit einigen Tagen ist sie Leiterin der Stadtbücherei und damit Nachfolgerin von Sigrid Schaper, die nach fast 41 Dienstjahren in den Ruhestand gewechselt ist. Die 46-jährige Daniela Bergmann-Baczynski wohnt in Wolfenbüttels Partnerstadt Blankenburg. Von dort fährt sie täglich zur Stadtbücherei im Kulturbahnhof, nur derzeit nicht, da die Stadtbücherei corona-bedingt geschlossen ist und alle Mitarbeiter der Bücherei im Home-Office tätig sind.

Bergmann-Baczynski studierte Informationsmanagement

Bergmann-Baczynski hat zunächst an der Fachhochschule Potsdam den Bachelor für Informationsmanagement abgelegt, ehe sie noch eine Bibliotheksausbildung in Sondershausen absolvierte. Lesen bedeutet für sie Entspannung. Selbst liest sie gern Bücher aus dem Jugendbuchbereich, zum Beispiel die Bodyguard-Reihe von Chris Bradford. Und sie mag Hexengeschichten aus dem Harz, speziell die Reihe „Im Schatten der Hexen“ der Halberstädter Autorin Kathrin R. Hotowetz. Diese Geschichten seien für sie eine Art „regionaler Harry Potter“.

Die derzeitige Schließung der Stadtbücherei Wolfenbüttel bedeutet auch, dass derzeit keine „Wundertaschen“ mit Lesestoff gepackt werden können. Allerdings werden alle ausgeliehenen Medien automatisch verlängert, so dass keiner befürchten muss, dass er wegen der Schließung der Stadtbücherei Strafgebühren bezahlen muss. Und eine Rückgabe der Medien ist sowieso zu jeder Tages- und Nachtzeit in der vor der Stadtbücherei aufgestellten Rückgabebox möglich, erklärte Bergmann-Baczynski, die zudem darauf hinwies, dass derzeit das umfangreiche E-Book-Angebot der Stadtbücherei zunächst bis 31. Januar 2021 kostenlos genutzt werden kann. Dazu muss man sich nur auf der Internetseite der Stadtbücherei anmelden.

E-Books bei Kunden der Stadtbücherei sehr beliebt

Stichwort E-Books: Schon in der ersten Phase des Corona-Lockdwons war diese Ausleihmöglichkeit von Büchern und Zeitschriften bei den Kunden der Stadtbücherei sehr beliebt gewesen. Das beweisen die steigenden Nutzerzahlen. Waren es im Januar und Februar 2020 noch durchschnittlich 2300 Ausleihen je Monat, so stieg die Zahl der Ausleihen in den ersten beiden Lock-Down-Monaten März und April auf 3337 und 4247.

„ An der Zusammenstellung ist deutlich zu sehen, dass nach unserem Angebot eines kostenlosen Onleihe-Zugangs in der ersten Lockdown-Zeit (März/April) die Zahlen gestiegen sind“, meinte die neue Stadtbücherei-Leiterin. Sie fügte noch hinzu: „Ich bin gespannt, ob sich das mit dem gleichen kostenlosen Angebot, nach diesem zweiten Lockdown genauso darstellen wird. Das können wir jedoch nur rückwirkend auswerten.“ Der Trend scheint auf jeden Fall da zu sein. Lag die Zahl der Ausleihen in den Sommermonaten bei durchschnittlich 2500, so stieg die Zahl der Ausleihen im Oktober bereits auf 2859 und im November auf 2993.