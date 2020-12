Milder Winter beschert Wolfenbüttelern keine Gebührenerhöhung

Mehr Gebühren für die Abfallbeseitigung, für die der Landkreis zuständig ist, ansonsten stabile Gebühren. Darauf müssen sich die Wolfenbütteler im Jahr 2021 einstellen. Am Ende eines Jahres legen die kommunalen Gremien stets die Höhen der Gebühren fest, die die Bürger zum Beispiel für die Abfallbeseitigung, die Abwasserbeseitigung oder die Straßenreinigung bezahlen müssen. Nachdem der Kreistag bereits eine Erhöhung der Abfallgebühren um etwa 5 Prozent beschlossen hatte, folgte nun der Rat der Stadt mit seinen Gebührenbeschlüssen.

Verwaltungsausschuss beschloss neue Gebühren in nichtöffentlicher Sitzung

Corona-bedingt musste die letzte Ratssitzung des Jahres, in der die Gebühren genau festgelegt werden, abgesagt werden. Dennoch hat sich der nicht öffentlich tagende Verwaltungsausschuss mit der umfangreichen Tagesordnung des Rates beschäftigt und nach Angaben von Bürgermeister Thomas Pink schon alle Beschlüsse gefasst, die bis zum Ende des Jahres notwendig waren und nicht auf die nächste Sitzung im ersten Quartal 2021 verschoben werden konnten. Die Ergebnisse der Beratungen wurden inzwischen auch schon als amtliche Bekanntmachung in unserer Zeitung veröffentlicht.

Hier sind die wichtigsten Gebühren-Entscheidungen:

Abwassergebühren: Eine Erhöhung der Gebühren für Schmutz- und Regenwasser ist nicht erforderlich, da die Betriebskosten im Schmutzwasserbereich zurückgegangen sind und die Einnahmen zudem höher ausgefallen sind. 1,5 Millionen Euro konnten deshalb in die Rücklage gestellt werden. Sie werden bei künftigen Gebührenberechnungen berücksichtigt.

Straßenreinigung: Der extrem schwache Winter 2019 hat sich positiv auf die Straßenreinigungsgebühren und den damit verbundenen Winterdienst ausgewirkt. Beim Winterdienst ergab sich ein derart großer Gebührenüberschuss, so dass die 12,75 prozentige Erhöhung der Straßenreinigungsgebühr in den Reinigungsklassen 1 und 2 ausgeglichen werden konnte. In diesen beiden Reinigungsklassen gibt es somit keine Gebührenerhöhung. In der Reinigungsklasse 3, sprich der Fußgängerzone, ergaben sich sogar Gebührenreduzierungen.

Bestattungswesen/Marktstandgebühren: In diesen beiden Bereichen müssen keine Erhöhungen vorgenommen werden. Die Gebühren bleiben hier 2021 stabil.

Kita-Gebühren: Die Verwaltung wurde vom Verwaltungsausschuss beauftragt, einen Vorschlag zu erarbeiten, in welchem Umfang Eltern die Kita-Gebühren bei quarantäne-bedingter Schließung von Gruppen oder ganzer Einrichtungen erstattet werden können.