Radler in Wolfenbüttel mit 2,55 Promille unterwegs

Mit 2,55 Promille ist am Mittwoch gegen 22.45 Uhr ein Radfahrer auf der Elbinger Straße in Wolfenbüttel einer Polizeistreife in die Arme geradelt. Den Polizisten war aufgefallen, dass der Mann ohne Licht fuhr. Als sie ihn kontrollierten, hätten sie Alkoholgeruch in dessen Atemluft festgestellt. Ein Alkotest ergab dann den Wert von 2,55 Promille. Der Radler habe sich einer Blutprobe unterziehen müssen. Ein Strafverfahren sei gegen ihn eingeleitet worden.

Anmeldung Noch nicht bei der Salzgitter Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder