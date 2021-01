Wolfenbütteler Bringdienste stoßen auf eine positive Resonanz

Im harten Lockdown blickt der Wolfenbütteler Einzelhandel mit Sorgen, aber auch mit Zuversicht in das neue Jahr. Die Not der Einzelhändler hat erfinderisch gemacht und völlig neue Formate zu Tage gefördert. Einen kleinen Boom erlebte ein neuer Bringdienst, den Michael Heimbs ins Leben gerufen hatte.

Politik rechnet mit Verlängerung des Lockdowns über den 10. Januar hinaus

"Der harte Lockdown zehn Tag vor Weihnachten war das Schlimmste, das dem Handel passieren konnte", sagt Harald Borm rückblickend. Er ist Vorsitzender des örtlichen Einzelhandelsverbandes Harz-Heide. Und dann fügt er nachdenklich hinzu: "Ich weiß nicht, welche Einzelhändler diese Zeit in Wolfenbüttel überstehen werden."

Schließlich gehe die Politik schon davon aus, dass der Lockdown mit dem 10. Januar wahrscheinlich nicht beendet sein werde. "Jetzt müssen die Mieten für die Geschäfte und Gehälter für die Mitarbeiter bezahlt werden. Nebenbei laufen die Kosten immer weiter, während es nur geringe Einnahmen gibt", sagt Borm. Er gibt zu Bedenken, dass die angekündigten finanziellen Hilfen von Bund oder Land noch nicht geflossen seien. Borm: "Wir Händler gehen alle schon an die Substanz. Wenn das noch vier Wochen so weitergeht, dann könnte ich mir vorstellen, dass viele Händler aufgeben müssen."

Wolfenbütteler Bringdienst startet durch

Unterdessen kündigte Michael Heimbs, der in Wolfenbüttel ein Consulting-Unternehmen führt, an, dass der vor Weihnachten ins Leben gerufene Bringdienst auch im nächsten Jahr fortgesetzt werden solle. Wer morgens in angeschlossenen Wolfenbütteler Geschäften bestelle, erhalte noch am Abend die Ware nach Hause geliefert. Ein ausgeklügeltes Touren-System und Mini-Car als Zustellservice machten das möglich.

Fünf Firmen nehmen den Bringdienst inzwischen in Anspruch. Im Dezember seien mehr als 560 Packstücke auf diese Weise ausgeliefert worden. Sogar Heiligabend sei noch bis 14 Uhr ausgeliefert worden. "So lange der Bedarf vorhanden ist, werden wir den Bringdienst aufrecht erhalten", sagt Heimbs. Er hatte im Dezember auch den ersten virtuellen Adventskalender in der Stadt und im Landkreis Wolfenbüttel ins Leben gerufen. Von 24 Türchen konnten immerhin 21 mit Leben erfüllt werden. "Am Anfang war es einmal zu kurzfristig und am 22. und 23. Dezember war so viel Weihnachtsstress, dass wir diese beiden Türchen nicht bedienen konnten", erzählt Heimbs.

Weihnachtsgottesdienst auf Facebook

Beim virtuellen Adventskalender wechselten die handelnden Personen und die Orte ab. Mal spielte sich das Geschehen auf dem Hof von Frank Oesterhelweg in Werlaburgdorf ab, mal auf der Kaiserpfalz Werla, mal im Röber-Gourmetmarkt oder in einer Gaststätte in Wolfenbüttel. Es wurden Weihnachtsgeschichten vorgelesen und Hausmusik gemacht. Susanne Röder vom Röber führte zum Beispiel vor, wie man gebrannte Mandeln selbst herstellt.

Weil die beiden Türchen am 22. und 23. hatten nicht bestückt werden können, blieb Zeit, um die Veranstaltung für den Heiligen Abend gut vorzubereiten. Die fand in der Hauptkirche Beatae Mariae Virginis in Wolfenbüttel statt. Es gab mehrere Lesungen und Orgelmusik. Auch die Musikschule Drewes war vertreten. Alle Veranstaltungen können nach wie vor auf Facebook und auf Youtube angeschaut werden. Heimbs' Fazit: "Es war eine Menge Arbeit, aber es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Aus all dem könnten sich wieder neue Projekt ergeben", sagt er. Nicht zu unterschätzen sei die Reichweite, die damit erreicht werde.

Live-Stream erreichte 170.000 Menschen

Das dritte große Projekt hat seine Wurzeln im ersten Lockdown vom Frühjahr 2020: "Menschen, Firmen, Geschichten" ist ein Livestream, in dem Holger Bormann einen bunten Mix aus Interviews mit Geschäftsleuten und Unterhaltung moderiert. Auch dieses Projekt ist Werbung und stellt ein positives Image her. Die letzte Sendung, die auf Facebook in diesem Jahr gestreamt wurde, fand am 11. Dezember statt. Insgesamt sind auf dieser Plattform 170.000 Menschen erreicht worden. "Auch dieses Format wollen wir 2021 fortsetzen", sagt Heimbs.