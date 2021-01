Solveig Wendt ist neue Kreisjungendpflegerin in Wolfenbüttel

Die Kreisjugendpflege (KJP) ist seit Oktober 2020 unter neuer Leitung: Solveig Wendt ist Nachfolgerin von Carsten Ziebarth, der die KJP 26 Jahre lang geleitet hat. Ziebarth schied aus persönlichen Gründen aus. Die 27-jährige Sozial- und Organisationspädagogin Wendt und ihr dreiköpfiges Team blicken derweil auf ein bewegtes Jahr 2020 zurück.

Die Kreisjugendpflege setzt viele Projekte in digitalen Formaten um

Trotz der Corona-Pandemie habe viel umgesetzt werden können, vor allem durch digitale Formate. Diese sollten zukünftig ausgebaut werden. Weiterhin soll die Kreisjugendpflege ein Ort der Begegnung, der Vernetzung und der Unterstützung für sämtliche Akteure in der Jugendarbeit bleiben und jungen Menschen die Möglichkeit geben, eigene Interessen und Initiativen zu verwirklichen.

„Ich kann auf der guten Arbeit meines Vorgängers Carsten Ziebarth aufbauen, vieles weiterführen, aber auch eigene Akzente setzen“, erklärt Solveig Wendt. Neben der Durchführung einer umfangreichen Bestandserhebung im Bereich der Jugendarbeit im Landkreis sei einer dieser Akzente eine stärkere digitale Ausrichtung nicht zuletzt um auf Einschränkungen durch die Pandemie vorbereitet zu sein. Das habe sich bereits bewährt, denn so habe der Kontakt zu ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der KJP gewährleistet werden können.

Auch das Fortbildungsangebot in der Kreisjugendpflege wird zunehmend digital

2021 würden sich die Ehrenamtlichen weiter digital treffen, etwa in der Jahresanfangskonferenz oder in den Fachgruppen der KJP. „In diesem Jahr planen wir für alle Präsenztermine Alternativen in digitaler Form, soweit es möglich ist und versuchen auch sonst auf den Erfahrungen des letzten Jahres aufzubauen“, so Wendt. In enger Zusammenarbeit mit dem Medienzentrum werde auch das Fortbildungsangebot digitaler. Die 50-stündige Juleica-Ausbildung werde im Blendend-Learning-Format angeboten, mit Präsenz- und Online-Terminen. Weitere Fortbildungen für Jugendleiterinnen und Jugendleiter würden als reine Online-Veranstaltungen in der ersten Jahreshälfte angeboten.

„Trotz der Corona-Krise konnten wir in 2020 ein Alternativprogramm für die geplanten Ferienfreizeiten anbieten“, verdeutlicht Solveig Wendt. „Mein Dank geht an die vielen Ehrenamtlichen, die trotz Corona bereit waren, diese Programme zu betreuen“, so Wendt. In den Sommer- und Herbstferien sei – mit einem entsprechenden Hygienekonzept - ein erlebnisreiches Ferientagesangebot für Kinder auf dem Asse-Zeltplatz in Denkte angeboten worden. Wie die Ferienfreizeiten in diesem Jahr gestaltet werden können, sei derzeit noch fraglich. Die KJP plane aber ein normales Jahresprogramm in der Hoffnung, dass es stattfinden kann.

Solveig Wendt betreute schon im Alter von 16 Jahren die Ferienfreizeiten im Asse-Zeltlager

Solveig Wendt ist keine Unbekannte in der Kreisjugendpflege. Bereits mit 16 Jahren betreute sie Ferienfreizeiten im Asse-Zeltlager. Von 2016 bis 2018 entwickelte sie Projekte, um minderjährige Geflüchtete durch Jugendarbeit zu erreichen und einzubinden. Seit August 2018 war sie als Angestellte für die interkulturelle Jugendarbeit zuständig. Seit Oktober 2020 leitet Wendt die Kreisjugendpflege. „Ich bin mit der Kreisjugendpflege groß geworden, hatte im Ehrenamt viel Freude an der Jugendarbeit und habe sie immer noch – eigentlich habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht“, sagt Wendt.

