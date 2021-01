"Zu Beginn der Pandemie gab es in Elm-Asse heikle Situationen"

Sein erstes Jahr als Samtgemeindebürgermeister Elm-Asse hat sich Dirk Neumann (parteilos) natürlich ganz anders vorgestellt. Über einen Start in ein neues Amt in Corona-Zeiten, aber auch über die wichtigsten Themen, die in der Samtgemeinde Elm-Asse anstehen, sprach Neumann mit Redakteur Karl-Ernst Hueske. Themen waren unter anderem das Zwischenlager für den Atommüll aus Asse II, der Feuerwehrbedarfsplan, der Beitritt zur Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises, die Situation der Integrierten Gesamtschule Schöppenstedt und die Schaffung weiterer Krippen- und Kindergartenplätze.

Seit 1. Januar 2020 sind Sie Samtgemeindebürgermeister Elm-Asse. Eine normale Amtszeit war das bisher nicht. Was waren rückblickend die schwierigsten Entscheidungen in dieser Zeit?

Mein erstes Jahr als Samtgemeindebürgermeister habe ich mir natürlich völlig anders vorgestellt. Die Corona-Lage hat immer wieder Entscheidungen abverlangt, die auch sofort getroffen werden mussten. Um beispielsweise den Betrieb in den Kindertagesstätten, Schulen oder auch Sportanlagen „coronagerecht“ steuern zu können. Gerade zu Beginn der Pandemie waren hier oftmals heikle Situationen gegeben. Eine äußerst schwierige Entscheidung beziehungsweise Diskussion betraf die Freibadsaison 2020. Ich habe mit meinem Vorschlag, die Freibäder nicht zu öffnen, eine sehr klare Auffassung vertreten, die ich auch heute noch für richtig halte. Die daraus entstandene politische Debatte und meine Entscheidung, mich im Samtgemeindeausschuss dann der Stimme zu enthalten, um die Diskussion nicht weiter in die Länge zu ziehen und den Weg für die Freibadöffnung frei zu machen, ist mir persönlich nicht leicht gefallen.

Gibt es auch Erkenntnisse aus der Corona-Zeit, die für Sie neue Blickwinkel gebracht haben?

Der Blinkwinkel, es gibt nur „schneller, höher, weiter…“ hat sich bei mir und ich glaube auch bei vielen anderen Menschen verändert. Nunmehr zu erleben, wie verletzlich wir alle wirklich sind und wie schnell das normale Leben auf dem gesamten Erdball über Monate völlig auf den Kopf gestellt wird, erzeugt eine veränderte Wertschätzung für die normalen alltäglichen Dinge. Bezogen auf den ländlichen Raum zeigt uns Corona, welche Möglichkeiten es auch in der Arbeitswelt durch Homeoffice gibt. Die derzeitige Situation zeigt uns, dass das Leben auf dem Lande nicht unbedingt mit langen Arbeitswegen verbunden sein muss. Die Skepsis, die wir alle vor Homeoffice hatten, haben wir in den vergangenen Monaten verloren. Ich bin mir sicher, dass sich hierdurch die Arbeitswelt verändern und dieses eine Chance für den ländlichen Bereich bedeuten wird.

Samtgemeindebürgermeister Dirk Neumann an seinem Schreibtisch im Rathaus Schöppenstedt. Foto: Samtgemeinde Elm-Asse

Was haben Sie in der Corona-Zeit am meisten vermisst?

Die ansonsten vorhandenen vielfältigen sozialen und persönlichen Kontakte vermisse ich schon sehr. Gemeinsam mit Freunden essen zu gehen, gemeinsame Unternehmungen oder natürlich in gewohnter Form gemeinsam zu feiern fehlt mir, wie natürlich allen anderen Menschen auch. Aber auch alle Kolleginnen und Kollegen mal wieder gleichzeitig in der Verwaltung an Bord zu haben, sehnt man herbei. Durch den Zweischichtbetrieb sehen sich, wie in vielen anderen Behörden und Firmen auch, die Kolleginnen und Kollegen schon einige Monate nicht mehr. Und natürlich die persönlichen Begegnungen mit den Menschen in unseren 33 Ortsteilen der Samtgemeinde, beispielsweise im Rahmen der Volks- und Schützenfeste, die ja in 2020 auf Null gesetzt waren, fehlen schon sehr.

Wie hat die Samtgemeinde die Corona-Zeit bisher finanziell verkraftet?

Die endgültigen finanziellen Auswirkungen wird man erst in den nächsten Monaten erkennen können. Es sind natürlich Gewerbesteuereinbrüche zu verzeichnen und auch die gemeindlichen Anteile an der Einkommenssteuer werden sich negativ verändern. Zu der konkreten finanziellen Tragweite kann man heute aber noch keine abschließende Aussage treffen. Der Landkreis Wolfenbüttel hat den kreisangehörigen Gemeinden und Gemeindeverbänden eine Zuweisung zum Zwecke der Abfederung der pandemiebedingten Mindererträge gewährt. Die Zuweisungsanteil für die Samtgemeinde Elm-Asse und ihre Mitgliedsgemeinden beträgt hier rund 365.000 Euro, was natürlich erfreulich war. Zudem wurden der Samtgemeinde seitens des Landes Ausgleichsleistungen zur Abgeltung krisenbedingter Mehraufwendungen in Höhe von rd. 206.000 Euro gewährt. Der Haushalt 2021 der Samtgemeinde wurde bereits vom Samtgemeinderat beschlossen und schließt mit einem leichten Überschuss ab. Insgesamt bleibt aber abzuwarten, welche finanziellen Auswirkungen im Ergebnis gegeben sein werden.

Der von der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) geplante Atommüll-Zwischenlager-Standort bei Remlingen ist in der Öffentlichkeit umstritten. Was spricht aus Ihrer Sicht gegen diesen Standort?

Mit dem ungeheuerlichen Vorgehen des Staatssekretärs Flasbarth im Bundesumweltministerium ist hier eine absolut berechtigte und wichtige öffentliche Diskussion entfacht. Es kann nicht sein, dass über den Kopf der Menschen hinweg solch eine schwerwiegende Entscheidung getroffen wird, die auch noch nachfolgende Generationen betrifft. Es ist daher unumgänglich, dass ein für die Bevölkerung fairer und nachvollziehbarer wissenschaftlicher Standortevergleich von assenahen und assefernen Zwischenlagerstandorten durchgeführt wird, der gleichzeitig eine vergleichbare Untersuchung von Standorten mit größeren Abständen zur Wohnbebauung beinhaltet. Der geplante Standort liegt in unmittelbarer Nähe der Schachtgeländes und stellt daher natürlich für die BGE einen Rückholungsablauf mit kurzen Wegen dar. Das kann doch aber kein abschließendes Argument für eine Standortauswahl sein. Es wird regelmäßig radioaktiver Müll auf den Verkehrswegen transportiert und für den Müll aus der Asse gilt plötzlich als Hauptargument, diese Transportwege aufgrund der Strahlenbelastung möglichst zu vermeiden, das ist leider nicht mehr nachvollziehbar. Zudem wird der nunmehr geplante Standort einen unbeschreiblichen Eingriff in die Natur bedeuten. Ich bin mir daher sicher, dass es bessere diskussionswürdige Zwischenlagerstandorte gibt.

Kurz vor Ausbruch der Corona-Pandemie hat der Samtgemeinderat Elm-Asse noch eine Resolution zu diesem geplanten Atommüll-Zwischenlager in der Nähe von Remlingen auf den Weg gebracht. Welche Reaktionen gab es bisher auf diese Resolution?

Erst einmal freue ich mich sehr darüber, dass unsere Resolution vom Landkreis, der Stadt Wolfenbüttel und auch allen kreisangehörigen Samtgemeinden und Einheitsgemeinden durch entsprechende Beschlüsse in den Räten unterstützt wird. Eine schriftliche Reaktion ist bisher nur durch den Niedersächsischen Umweltminister erfolgt. Die zuständige Bundesumweltministerin hat sich zu der Resolution bisher nicht geäußert, was schon recht befremdlich ist. Der Eindruck, dass das Thema Asse Frau Ministerin Schulze nicht wirklich interessiert, wird hierdurch nochmals bestätigt. Wir versuchen aber weiterhin auf allen Ebenen darauf einzuwirken, ein Umdenken auf Bundesebene zu erreichen, doch einen wissenschaftlichen Standortevergleich von assenahen und assefernen Standorten durchzuführen.

Der Samtgemeinderat hat auch die Mitgliedschaft in der neuen Wirtschaftsförderungsgeslleschaft des Landkreises beschlossen. Was erwarten Sie sich von dieser Gesellschaft für Impulse für die Wirtschaft im Bereich der Samtgemeinde Elm-Asse?

Die gemeinsame Gründung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mit dem Landkreis Wolfenbüttel und allen kreisangehörigen Samtgemeinden und Einheitsgemeinden wird erfolgen, sobald alle Gremienentscheidungen vorliegen. Ich gehe davon aus, dass dieses im ersten Quartal diesen Jahres der Fall sein wird. Ich freue mich sehr, dass wir diese interkommunale Zusammenarbeit nun gemeinsam auf den Weg bringen werden. Durch eine gemeinsame „Kommunale Wirtschaftsförderungsgesellschaft“ wird endlich die Möglichkeit bestehen, die wirtschaftlichen Entwicklungspotentiale im Kreisgebiet und im regionalen und überregionalen Vergleich zu verbessern. Sinn und Zweck dieser Gesellschaft wird beispielsweise die Bestandspflege der Unternehmen vor Ort, die Hilfestellung bei Existenzgründungen, die Ansiedlungsförderung, die Unterstützung bei der Nachnutzung ehemaliger Gewerbestandorte und natürlich auch die Bereitstellung von wirtschaftlichen Angeboten der Daseinsvorsorge sein. Kernziel ist es gemeinsam eine aktive Ansiedlungspolitik zu betreiben und hierdurch natürlich auch eine Ertragssteigerung bei der Gewerbesteuer und den Anteilen aus der Einkommenssteuer zu erreichen. Besonders freut mich, dass der Sitz der Wirtschaftsförderungsgesellschaft in Remlingen, in Räumen der ehemaligen Samtgemeindeverwaltung, sein wird.

Kommen wir noch auf einige Problembereiche zu sprechen. Kritisiert wurde zuletzt, dass es zu wenig Radwege in der Samtgemeinde gibt. Teilen Sie diese Ansicht? Und was wollen Sie unternehmen, um für mehr Radwege zu sorgen?

Der Radverkehr hat in den letzten Jahren einen völlig anderen Stellenwert erlangt. Durch das E-Bike müssen wir uns auf veränderte Radverkehrsströme einrichten. Die Gremien des Landkreises beraten gerade über ein Fahrradmobilitätskonzept. Die Wünsche der Samtgemeinde und unserer Mitgliedsgemeinden hinsichtlich eines notwendigen Radwegeausbaus wurden dem Landkreis übermittelt, in der Hoffnung, dass eine zeitnahe Berücksichtigung und Realisierung der gewünschten Wegstrecken erfolgen kann. Man muss nun schauen, was in den kommenden Jahren finanziell umgesetzt werden kann. Angelehnt an das Fahrradmobilitätskonzept des Landkreises werden wir dann auf Samtgemeindeebene in enger Abstimmung mit den Mitgliedsgemeinden beraten, welche zusätzlichen Lückenschlüsse oder Wegesanierungen notwendig und wünschenswert sind. Die hierzu erforderlichen Gespräche mit den Eigentümern der betreffenden Flächen und die Klärung der Finanzierung werden dann die nächsten Schritte sein.

Auch der Feuerwehrbedarfsplan war umstritten. Wie wollen Sie die örtlichen Feuerwehren stärker fördern?

Die Auftaktberatung über den ersten Entwurf des Feuerwehrbedarfsplanes war leider etwas holprig. Ziel ist es natürlich, eine leistungsstarke Feuerwehr in der Samtgemeinde Elm-Asse vorzuhalten. Und dieses funktioniert natürlich nur, wenn gemeinsam mit den 30 Ortswehren, die den Brandschutz in der Samtgemeinde zur Zeit gewährleisten, eine einvernehmliche Lösung gefunden wird. Nach den anfänglichen Gesprächen zwischen Verwaltung, Politik und Feuerwehr ist die Diskussion leider durch die Corona-Lage ins Stocken geraten, die in 2021 aber wieder Fahrt aufnehmen wird. Jede einzelne Feuerwehrfrau, jeder einzelne Feuerwehrmann ist wichtig für die Aufrechterhaltung des Brandschutzes und hier darf durch einen Feuerwehrbedarfsplan auch niemand verloren gehen. Von daher wird die weitere Beratung und Erstellung des Feuerwehrbedarfsplanes in einer engen Abstimmung zwischen Verwaltung, Politik und Feuerwehr erfolgen. Es besteht in der Samtgemeinde insgesamt ein Investitionsstau im Bereich der Gebäude und der Fahrzeuge, der natürlich durch einen Bedarfsplan gesteuert werden muss. Aber auch ohne Bedarfsplan sind wir natürlich bereits dabei, die Feuerwehren im Rahmen unserer finanziellen Möglichkeiten zukunftsweisend aufzustellen. Der Samtgemeinderat hat beispielsweise im Dezember die Auftragsvergabe für drei neue Feuerwehrfahrzeuge mit einer Gesamtsumme von 994.000 Euro beschlossen.

Die Integrierte Gesamtschule (IGS) Schöppenstedt war zuletzt ins Gerede gekommen, weil die benötigten Schülerzahlen stark rückläufig waren. Wie wollen Sie diese Schule unterstützen?

Der weitere gesicherte Bestand der IGS Schöppenstedt ist für unsere Samtgemeinde äußerst wichtig. Wenn die Haupt- und Realschule in Remlingen in den nächsten Jahren auslaufen wird, sprechen wir über die einzige Schule, die im Samtgemeindegebiet im Sekundarbereich zur Verfügung stehen wird. Schulträger der IGS ist der Landkreis Wolfenbüttel, so dass dieser natürlich in erster Linie aufgefordert ist, eine weitere intensive Unterstützung der Schule zu betreiben. Die Samtgemeinde wird hier aber natürlich auch im Rahmen ihrer Möglichkeiten helfen, die Schülerzahlen zu stabilisieren. Eine gute Möglichkeit sehe ich im Bereich der intensiveren Zusammenarbeit/ Kooperation zwischen unseren Grundschulen und der IGS. Denn durch diese frühen Kontakte/ Berührungspunkte der Grundschüler in die IGS hinein, kann bereits während der Grundschulzeit ein Vertrauensgefühl entwickelt werden, dass dann auch zu der Wahl der IGS Schöppenstedt als weiterführende Schulform führen kann. Für die Grundschule Schöppenstedt haben wir bereits den ersten Kontakt geknüpft. Die Grundschüler nutzen seit Ende des letzten Jahres Räume der IGS für das Mittagessen. Auch die Stadt Schöppenstedt unterstützt die IGS im Rahmen Ihrer Möglichkeiten, beispielsweise wurde eine Kooperationsvereinbarung mit dem Jugendzentrum geschlossen.

Der Neubau der Kindertagesstätte Hummelburg in Schöppenstedt soll schon im nächsten Monat bezugsbereit sein. Foto: Karl-Ernst Hueske / Archiv

Zusätzliche Kindergarten- und Krippenplätze werden in der Samtgemeinde benötigt. Wie wollen Sie den Bedarf decken?

Der Bedarf an Kindertagesstättenplätzen ist enorm. Wir sind ja gerade dabei einen Neubau der Kindertagesstätte Hummelburg in Schöppenstedt zu errichten, der als Ersatz für die bisherige und baulich abgängige Einrichtung dienen wird. Die Fertigstellung des Neubaus ist für den kommenden Monat geplant. Um den steigenden Bedarf decken zu können, wird zurzeit die Kindertagestätte Denkte im ersten Bauabschnitt um 25 Kindergartenplätze erweitert. Die Fertigstellung wird ebenfalls im kommenden Monat erfolgen. Im zweiten Bauabschnitt soll diese Kita in diesem Jahr dann um eine weitere Krippengruppe (15 Plätze), einschließlich erforderlichen Nebenräumen erweitert werden. Weiterhin laufen gerade die Planungen für die Erweiterung der Kindertagesstätte Winnigstedt um eine Krippengruppe mit 15 Plätzen. Hier warten wir gerade auf die Baugenehmigung. Zudem wird es eine Erweiterung des Waldkindergartens um eine Naturkindergartengruppe und Räumlichkeiten für eine Kindertagespflegegruppe geben. Diese Erweiterung wird durch einen Investor erfolgen, die Samtgemeinde wird die Räumlichkeiten nach Fertigstellung anmieten. Insgesamt sprechen wir im Kita-Bereich über ein bauliches Investitionsvolumen von rund sieben Millionen Euro, was für uns als Entschuldungskommune schon ein dickes Brett ist.

Auch die Kindertagesstätte in Groß Denkte wird erweitert. Foto: Karl-Ernst Hueske / Archiv

Die Freibäder in der Samtgemeinde haben ein schwieriges Jahr hinter sich. Wie kann den Fördervereinen geholfen werden?

Wie bereits schon erwähnt, war der Betrieb der Freibäder in 2020 ein schwieriger Prozess. Die Samtgemeinde ist Träger der Freibäder Denkte, Remlingen und Schöppenstedt und hat somit natürlich auch die gesamten Kosten für den Betrieb der Bäder zu tragen. Durch die zeitlich reduzierte Badsaison und die zu begrenzenden Besucherzahlen in 2020, ist die wirtschaftliche Schieflage in den Freibädern, die ja auch ohne Corona schon vorhanden ist, natürlich noch größer geworden. Insgesamt hatten wir in der Saison rund 15.000 Badegäste zu verzeichnen. Diese Zahl liegt in normalen durchschnittlichen Jahren bei rund 55.000 Badegästen. Durch die reduzierte Badesaison sind im Bereich der Betriebskosten natürlich auch Kosteneinsparungen auf der einen Seite eingetreten. Auf der anderen Seite sind aber natürlich zusätzliche Kosten für die gesamten einzuhaltenden Hygienevorgaben entstanden. Das erhöhte Defizit wurde erfreulicherweise durch einen Zuschuss der Stiftung Zukunftsfonds Asse in Höhe von 32.000 Euro etwas abgefedert, was natürlich sehr positiv war. Zu unterstreichen ist für die Saison 2020 aber insbesondere, dass ein Freibadbetrieb ohne die personelle Unterstützung der drei Fördervereine Denkte, Remlingen und Schöppenstedt und den beiden DLRG-Ortsgruppen Remlingen und Schöppenstedt nicht möglich gewesen wäre und dafür möchte ich mich nochmals auf diesem Wege herzlich bedanken. Dem Förderverein Denkte gilt hier aber noch ein besonderer Dank. Denn ohne die personelle und auch finanzielle Unterstützung der Fördervereins bei der gesamten Beckensanierung des Freibades Denkte, die Ende Juni abgeschlossen werden konnte, wäre eine Saison 2020 gar nicht möglich gewesen. Vor dieser enormen ehrenamtlichen Unterstützung kann man nur den Hut ziehen.

Auch in der Samtgemeinde Elm-Asse gibt es Wohnraumbedarf. Wo wird es in der Samtgemeinde neue Baugebiete geben?

Die Nachfrage nach Wohnraum im Bereich der Samtgemeinde Elm-Asse ist auch weiterhin gegeben, was natürlich sehr erfreulich ist. Die Ausweisung neuer Baugebiete liegt in der Zuständigkeit unserer 12 Mitgliedsgemeinden, die sich derzeit auch verschiedentlich in den Gremien hiermit befassen. Folgend auszugsweise ein kurzer Überblick über die aktuelle Situation: Im aktuellen Baugebiet in Groß Denkte mit 30 Bauplätzen ist bereits eine intensive Bautätigkeit gegeben. In Kissenbrück, Am Staatsberg wird in den nächsten Wochen mit der Erschließung des neuen Baugebietes mit 47 Baugrundstücken begonnen. In Schöppenstedt soll es im Rahmen des Flächennutzungsplanes die Ausweisung einiger neuer Baugebiete geben. Die Gemeinde Wittmar befindet sich in der Vorplanung und in Abstimmungsgesprächen, um ein Baugebiet mit rund 40 Bauplätzen zu entwickeln. Weiterhin gibt es in den Gemeinden Dahlum und Winnigstedt Überlegungen zu weiteren Bebauungsflächen. In den Orten Hedeper, Roklum, Semmenstedt, Groß Biewende, Klein Biewende stehen zudem noch vereinzelte Bauplätze aus den älteren Baugebieten zur Verfügung. Es läuft gerade in allen Mitgliedsgemeinden von Seiten der SG eine Abfrage, welche zukünftigen planerischen Änderungswünsche gegeben sind, die dann in diesem Jahr in die nächste F-Planänderung einfließen sollen.

Zum Schluss: Was wünschen Sie sich für 2021 besonders?

Ich wünsche mir, dass die unzähligen Betriebe, die durch die Corona-Pandemie gerade um ihre Existenz kämpfen müssen, diesen Kampf gewinnen. Das wird aber nur gelingen, wenn die zugesagten Unterstützungshilfen auch möglichst unbürokratisch und schnell gewährt werden. Ich wünsche mir, dass das Ärzte- und Pflegepersonal, dem ich hiermit noch einmal meinen ausdrücklichen Dank aussprechen möchte, dem unbeschreiblichen täglichen Druck weiterhin stand halten kann. Ich wünsche mir, dass uns die Impfungen im Laufe des Jahres wieder eine Rückkehr in die Normalität verschaffen und dass wir bis dahin alle gesund durch diese Zeit kommen.