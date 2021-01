Beim Rangieren auf einem Supermarktparkplatz fährt ein Unbekannter einen VW Polo an (Symbolbild).

Wolfenbüttel. Die Tat ereignete sich am Freitagmittag auf dem Parkplatz des E-Center in der Schweigerstraße. Die Polizei bittet um Hinweise.

Wolfenbüttel: Unbekannter fährt Pkw auf Parkplatz an und flüchtet

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat am Freitagmittag ein unbekannter Fahrer mit seinem Auto einen geparkten PKW auf dem Parkplatz des E-Center in der Schweigerstraße in Wolfenbüttel angefahren.

Die Polizei sucht Zeugen

Nach dem Einkauf hatte die Geschädigte Unfallspuren hinten links am Kotflügel ihres grauen VW Polo festgestellt. Der Verursacher hatte sich zwischenzeitlich von dem Unfallort entfernt, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern. Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden von etwa 1500 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet. Hinweise erbittet die Polizei Wolfenbüttel unter: (05331) 933-0.

red