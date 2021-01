Unfall in Schöppenstedt: Autofahrer wird schwer verletzt

Ein 72-jähriger Autofahrer aus Schöppenstedt und eine 20-jährige Autofahrerin aus Lüneburg wurden am Montagmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Neuen Straße in Schöppenstedt verletzt – der Senior schwer.

Laut Polizeiangaben kam es auf der Neuen Straße aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Autos. Der 72-Jährige und die 20-Jährige seien mit dem Rettungsdienst in das Wolfenbütteler Klinikum gebracht worden.

Autos mussten abgeschleppt werden

An den Autos sei erheblicher Sachschaden entstanden und mussten abgeschleppt werden. Zeugen des Unfalls sollen sich mit der Polizei in Schöppenstedt in Verbindung setzen unter (05332) 946540.

red