Apothekerin aus Wolfenbüttel: „Hier geht es zu wie im Irrenhaus“

Der Andrang auf die Apotheken ist groß. Egal ob im Norden des Landkreises in Cremlingen oder im Süden in Schladen haben die Apothekerinnen und Apotheker am Mittwoch alle Hände voll zu tun. „Heute geht es zu wie im Irrenhaus“, sagt Janine Weber von der Werla-Apotheke in Schladen. Am Dienstagabend hatten Bund und Länder eine verschärfte Maskenpflicht beschlossen. Die Regierenden einigten sich auf eine Pflicht zum „tragen medizinischer Masken“ in öffentlichen Verkehrsmitteln und Geschäften. Hierunter fallen laut Bundesregierung die meist hellblauen OP-Masken, sowie Masken des Standards KN95, N95 oder FFP2. Als Grund für diese Entscheidung nennt die Bundesregierung die „höhere Schutzwirkung“ im Vergleich zu den Alltagsmasken aus Stoff.

Maskengutscheine für Risikogruppen

In den Sozialen Netzwerken sorgt diese Entscheidung teilweise für Unverständnis: „Wer soll das zahlen?“, fragt ein User in einer Wolfenbütteler Facebook-Gruppe. Die FFP2-Masken kosten jeweils zwischen 3,50 Euro und 4 Euro, die einfachen OP-Masken, von denen es drei verschiedene Varianten gibt, kosten meist rund einen Euro das Stück. Ein Preisanstieg wegen der erhöhten Nachfrage sei zwar von den Herstellern aus möglich, jedoch aktuell kein Thema, so Doris Duddek von der Denkter Apotheke. Menschen aus der Risikogruppe, die entweder über 60-Jährigen oder Vorerkrankungen haben, erhalten zudem von den Krankenkassen einen Gutschein für FFP2-Masken.

Bei einem Eigenanteil von zwei Euro bekommen die Betroffenen sechs Masken bei ihrer örtlichen Apotheke. Wann die Gutscheine letztlich ankämen ist unklar. Eine Mitarbeiterin der AOK Wolfenbüttel bestätigte, dass die Krankenkasse die Gutscheine vom Bund letzte Woche erhalten habe und sie nun nach und nach verschicke. Auch wenn die Nachfrage sehr groß ist sei aber die Versorgung gesichert.

„Wir haben genügend Masken auf Lager und genügend Angebote der Hersteller“, sagt Lutz Löbermann, Inhaber der Werla-Apotheke in Schladen. Im Landkreis Wolfenbüttel sei die Versorgung gut, wenngleich es in Großstädten wie Berlin mitunter zu Engpässen gekommen sei. Auch Annina Schleypen von der Herzog Apotheke in Wolfenbüttel und Duddek sehen kein Problem bei der Maskenversorgung.

Doch worauf müssen Kunden bei Kauf und Verwendung der Masken achten?

„Wichtig ist, dass die Masken CE-zertifiziert sind“, sagt Schleypen. Sie empfiehlt, beim Tragen einer FFP2-Maske, diese nach einer Stunde abzunehmen und für eine halbe Stunde ohne Maske zu atmen. Die Masken könnten so maximal acht Stunden getragen werden. Wichtig sei zudem die korrekte Benutzung der Masken: „Der Nasenbügel muss eng anliegen und es darf keine Luft seitlich entweichen“, so Löbermann.

Die Maske müsse sich beim Einatmen zusammenziehen, nur dann sitze sie fest genug. Wichtig sei zudem, dass die Maske beim Absetzen nicht vorne, wo die Luft austritt, angefasst, sondern über die Ohrenschlaufen abgenommen wird. Wem die Maske an den Ohren schmerzt, der könne zudem spezielle Ohrenschoner erwerben. Was die einfachen OP-Masken angeht, bietet die Maske des Typs 2R den besten Schutz, so Schleypen. Selbst einfache OP-Masken seien jedoch ein besserer Schutz vor dem Corona-Virus als Masken aus Stoff.

Uneinig sind sich die Apotheken bei der Wiederverwendbarkeit der FFP2-Masken. Während Schleypen empfiehlt, die Maske nach einmaligem Verbrauch zu entsorgen, weißt Löbermann aus Schladen darauf hin, dass die FFP2-Masken bei geringer Nutzung, beispielsweise im Nahverkehr und beim Einkaufen, auf zwei Arten wiederverwendet werden können: Entweder man trockne die Masken für sieben Tage an der Luft oder für rund eine Stunde bei 80 Grad Ober-/Unterhitze im Backofen. Nach diesem Verfahren lassen sich die Masken fünf Mal verwenden.

So könnte beispielsweise eine Person mit sieben Masken, die sie jeden Tag wechselt für fünf Wochen auskommen. Für beide Verfahren hat die Fachhochschule Münster eine Anleitung (Verlinkung: https://www.fh-muenster.de/gesundheit/forschung/forschungsprojekte/moeglichkeiten-und-grenzen-der-eigenverantwortlichen-wiederverwendung-von-ffp2-masken-im-privatgebrauch/index.php) herausgegeben.