Unbekannte Täter sind nach Polizeiangaben im Zeitraum zwischen Sonntagmittag,

24. Januar, und Montagmorgen, 25. Januar, auf bislang ungeklärte Art in die Räume eines Geschäftes an der Dr.-Heinrich-Jasper Straße in Wolfenbüttel eingedrungen. Dort wurde ein Tresor aus der Verankerung gebrochen und entwendet, so Polizeisprecher Frank Oppermann. Zum entstandenen Schaden und zum Wert des Diebesgutes könnten derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen werden gesucht.

Hinweise: (05331) 9330.

red