Glatte Straßen sorgen für zahlreiche Unfälle in Wolfenbüttel

Zu gleich mehreren Glätteunfällen ist es am Wochenende im Landkreis Wolfenbüttel gekommen. Bei einem Unfall wurde ein 38-jähriger Autofahrer schwer verletzt. Laut Polizeiangaben ist ein 38-jähriger Winnigstedter am Freitagmorgen mit seinem Auto auf der L 290 auf der glatten Straße von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto habe sich anschließend überschlagen und wurde dabei stark beschädigt. Der Autofahrer wurde schwer verletzt ins Wolfenbütteler Klinikum verbracht. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Schlechte Reifen auf glatten Straßen

Ebenfalls am Freitag, gegen 10.45, rutschte ein 33-jähriger Wolfenbütteler auf der Hoffmann-von Fallersleben-Straße mit seinem Auto in ein geparktes Auto und schob diesen gegen einen weiteren Pkw. Die Beamten stellen mangelhafte Bereifung beim Fahrzeug des Unfallverursachers fest. Alle Fahrzeuge wurden beschädigt. Am Freitagmittag ist laut Polizeiangaben ein 42-jähriger Autofahrer auf der Schulstraße in Dettum auf winterglatter Fahrbahn ins Rutschen geraten und gegen ein Fachwerkhaus geprallt. Am Haus sowie am Auto seien Schäden zu erkennen. Der 42-Jährige habe sich leicht verletzt.

Auto überschlägt sich auf A 36

Eine 29-jährige Frau aus Goslar ist am Freitag auf der Autobahn 36 in Höhe von Flöthe rechts von der Fahrbahn abgekommen und hat sich anschließend im angrenzenden Graben überschlagen. Dabei habe sich die Autofahrerin laut Polizeiangaben leicht verletzt. Das Auto sei erheblich beschädigt worden. Auf dem Neuen Weg in Wolfenbüttel ist am Freitagmittag, gegen 13.15 Uhr, ein 19-jähriger Autofahrer ins Rutschen geraten und gegen das Auto eines 60-jährigen Börßumers geprallt. Bei Fahrzeuge wurden beschädigt. Der 60-Jährige hat sich leicht verletzt und musste ins Wolfenbütteler Klinikum gebracht werden.

LKW stehen wegen Glätte quer

Ebenfalls zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitagnachmittag auf der Danziger Straße in Wolfenbüttel. Laut Polizeiangaben bremste eine 35-jährige Wolfenbüttelerin in einer Kurve ab und schlitterte aufgrund der glatten Fahrbahn in das entgegenkommende Fahrzeug einer 71-jährigen Wolfenbüttelerin. Die 71-Jährige habe sich bei dem Unfall leicht verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Ihr Auto sei laut Polizei so stark beschädigt worden, dass es nicht mehr weiterfahren konnte. Es musste abgeschleppt werden. Die 35-Jährige blieb unverletzt. Ihr Fahrzeug wurde leicht beschädigt. Gleich mehrere querstehende LKW sorgten am Freitagnachmittag, zwischen 13 und 15 Uhr für eine Vollsperrung der L 495 zwischen Halterscheren Kreuzung und der Autobahn 36. Erst nachdem Räumfahrzeuge die Strecke wieder frei gemacht haben, rollte der Verkehr langsam wieder, teilt die Polizei mit.

red