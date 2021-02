Hier wird im Landkreis Wolfenbüttel geblitzt

Hier wird in der ersten Februarwoche im Landkreis Wolfenbüttel geblitzt.

Wolfenbüttel. Der Landkreis führt Geschwindigkeitskontrollen durch – unter anderem könnte es in Schladen und Cremlingen teuer werden.

Die Straßenverkehrsabteilung im Landkreis Wolfenbüttel führt auch in der ersten Februarwoche Geschwindigkeitskontrollen durch. Ziel sei es, die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer zu erhöhen. Regelmäßig sind daher die mobilen Radarfahrzeuge der Straßenverkehrsabteilung im Landkreis Wolfenbüttel unterwegs. Einmal in der Woche veröffentlicht die Straßenverkehrsabteilung die stets wechselnden Einsatzorte in den Gemeinden. Die Reihenfolge sagt dabei nichts über den jeweiligen Tag des Einsatzes aus. Außerdem werden die Einsatzorte spontan gewechselt.

red