Schöppenstedterin spendet Heimorgel für Senioren

Petra Groß (vorn rechts) hat die Heimorgel an die Bewohner und Mitarbeiter der gerontopsychiatrischen Fachabteilung von Schloss Schliestedt übergeben.

In Schloss Schliestedt liegt Musik in der Luft: Petra Groß aus Schöppenstedt hat ihre Heimorgel an die stationäre Pflegeeinrichtung gespendet.

Musik hat besondere Bedeutung

Gerade in diesen schwierigen Zeiten komme der Musik eine besondere Bedeutung zu, teilt die Seniorenbetreuung mit. Direkt nach der Anlieferung, die ebenfalls die Familie Groß übernommen habe, habe sich ein Mitarbeiter gefunden, der das Instrument nach Anschluss an den Strom direkt ausprobiert und die Bewohner der Gerontopsychiatrischen Fachabteilung erfreut habe.

Einige Bewohner können das Instrument selber spielen

Zudem habe sich herausgestellt, dass einige Bewohner sogar selber spielen können und so werde das Instrument nun kräftig genutzt – auch wenn wegen Corona das laute Mitsingen zurzeit nicht möglich sei. Die Orgelmusik bringe aber häusliche Gemütlichkeit in die dunkle und kalte Jahreszeit.

