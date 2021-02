Stadt Wolfenbüttel erinnert an den Todestag Lessings

Wolfenbüttel. Bürgermeister Thomas Pink ließ auf dem Magnifriedhof einen Kranz in Wolfenbütteler Farben niederlegen. Die Stadt erinnert an Lessings Leben und Werk.

Der 15. Februar 1781 war der Todestag von Gotthold Ephraim Lessing. An diesem Tag ist er in Braunschweig gestorben und liegt dort auf dem Dom- und St.- Magnifriedhof begraben. Seit vielen Jahren, lässt Wolfenbüttels Bürgermeister Thomas Pink dort im Namen der Stadt Wolfenbüttel einen Kranz zum Gedenken an Lessing niederlegen – so auch in diesem Jahr, berichtet die Stadtverwaltung.

Kranzniederlegung am schneebedeckten Grab

Der Kranz für das aktuell schneebedeckte Grab wurde von Mitarbeitern des städtischen Servicebetriebs in den Stadtfarben gefertigt, heißt es weiter. In Wolfenbüttel wurde Lessing am 7. Mai 1770 Bibliothekar in der Herzog-August-Bibliothek. In der Stadt wird er an vielen Stellen gewürdigt, im Lessinghaus in Nachbarschaft der Bibliothek stehen Leben und Schaffen im Mittelpunkt.

red