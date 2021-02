Gedenktag im Wolfenbütteler Gymnasium im Homeschooling

Anlässlich des deutsch-französischen Tages, der an die Unterzeichnung des Elysée-Vertrags am 22. Januar 1963 erinnert, werden traditionell im Gymnasium im Schloss (GiS) von der Fachgruppe Französisch für die Schulgemeinde Crêpes gebacken. In diesem Jahr wurde an diesen Tag mit unterschiedlichen Aktionen im Homeschooling erinnert, berichtet das Gymnasium.

Auch Kulinarisches spielte eine Rolle

Alle Schülerinnen und Schüler konnten demnach zum Beispiel ein Stück französische Esskultur zu sich nach Hause holen, indem sie selbst für sich und ihre Familie Crêpes gebacken haben. Auf der Homepage des GiS können Interessierte auch das originale französische Crêpes-Rezept finden.

Einige Französischgruppen haben die deutsch-französischen Fahnen auf kreative Art und Weise dargestellt – mit Lego, Bügelperlen, farbigem Kuchen, Luftballons oder eigenen Zeichnungen wurden die Fahnen nachgebaut, so die Mitteilung weiter. Ein Schüler habe seine Mund-Nasen-Schutzmaske mit der deutsch-französischen Fahne verschönert.

Schnelles Umziehen war gefragt

In Videokonferenzen hatten Schüler Spaß daran, sich in nur drei Minuten deutsch-französisch zu dekorieren, so die Schule weiter. Nach Ablauf der Zeit seien gemeinsam die Kameras angeschaltet worden. Die in so kurzer Zeit erstellten Ergebnisse seien vielfältig, beeindruckend und sehr amüsant gewesen.

Manche Schüler hätten sogar eigene Erklärvideos – „Faire des crêpes“ („selber Crêpes backen“) – gedreht. Ältere Schüler hätten sich auf kreative Art und Weise mit Reden von Kanzlerin Merkel oder Präsident Macron auseinandergesetzt und Plakate zu „Gemeinsam die Zukunft angehen“ erstellt.

red