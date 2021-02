Täter beschädigen Reifen, Anhänger und Insektenhotel

Nach drei Sachbeschädigungen ermittelt die Polizei Wolfenbüttel und sucht auch Zeugen. Im ersten Fall hatten die unbekannten Täter zwischen Dienstag, 16. Februar, 19.30 Uhr, und Mittwoch, 17. Februar, 5.55 Uhr, einen Reifen eines an der Leipziger Allee in Wendessen geparkten VW Amarok zerstochen. An einem daneben abgestellten Anhänger wurde die Plane zerschnitten, so die Polizei. Der entstandene Schaden werde mit rund 1600 Euro angegeben.

Hinweise an die Polizei

Der zweite Fall ereignete sich laut Polizeibericht zwischen Dienstag, 16. Februar, 17.30 Uhr, und Mittwoch, 17. Februar, 11 Uhr. Bislang nicht ermittelte Täter beschädigten demnach ein vor der Schule an der Cranachstraße aufgestelltes Insektenhotel. Der Schaden werde auf zirka 100 Euro geschätzt.

Hinweise: (05331) 9330.

red