SPD-Stadtverband Wolfenbüttel bestätigt Vorstand im Amt

Lennie Meyn bleibt auch nach den Vorstandswahlen des SPD-Stadtverbands Wolfenbüttel Vorsitzender. Der Stadtverband hatte sich nach eigenen Angaben vor zwei Jahren personell neu aufgestellt. Der damalige Vorsitzende Jan Schröder habe den Vorsitz an Lennie Meyn abgegeben, sei aber als stellvertretender Vorsitzender Teil des Vorstands geblieben. Gemeinsam mit der stellvertretenden Vorsitzenden Inga Dixon sei das Führungstrio erneut angetreten und sei auch im Amt bestätigt worden.

Rückblick auf „zwei erfolgreiche Jahre“ Vorstandsarbeit

Meyn, so teilt die SPD mit, habe in seiner Rede auf zwei erfolgreiche Jahre Vorstandsarbeit zurückgeblickt. So sei die Aktion „Was bewegt Sie in Wolfenbüttel“ ein Erfolg gewesen. Dabei seien die Menschen explizit nach Themen gefragt worden, die ihnen unter den Nägeln brennen. Noch immer arbeite man an und mit den Rückmeldungen und versuche, gerade die großen Themen wie fehlende Radwege anzugehen. Zwar habe die Pandemie die Vorstandsarbeit bedeutend eingeschränkt, dennoch sei der Vorstand mit Hilfe von Videokonferenzprogrammen erfolgreich unterwegs gewesen und habe mit Dennis Berger einen Kandidaten für das Wolfenbütteler Rathaus gefunden.

Ziele: stärkste Fraktion stellen und den Bürgermeister

Neu im Vorstand sind laut SPD unter anderem Katrin Herrmann und Tom Bartholomäus. Ziel sei es, wieder die stärkste Fraktion im Rat der Stadt zu stellen und mit Berger den neuen Bürgermeister.

red