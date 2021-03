60-Jährige wird bei Unfall leicht verletzt

Wolfenbüttel. Bei einem Auffahrunfall am Montag, 8. März, gegen 8.40 Uhr in Wolfenbüttel ist nach Polizeiangaben eine Autofahrerin leicht verletzt worden. Vermutlich aus Unachtsamkeit bemerkte ein 57-jähriger Autofahrer am Montagmorgen ein auf der Lindener Straße vor ihm verkehrsbedingt anhaltendes Auto zu spät und fuhr auf, heißt es im Polizeibericht. Durch den Zusammenstoß sei die 60-jährige Fahrerin des haltenden Autos leicht verletzt worden. An den Fahrzeugen sei Sachschaden in Höhe von zirka 1000 Euro entstanden.

