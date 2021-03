78-jährige Wolfenbüttelerin wird Opfer des Enkeltricks

Wolfenbüttel. Einen größeren Bargeldbetrag und wertvollen Schmuck hat eine Seniorin nach einem so genannten Enkeltrickanruf einer Unbekannten übergeben.

Eine 78-jährige Seniorin ist am Donnerstag Opfer von Trickbetrügern geworden. Angeblich, so die Polizei, hatte sich ihre vermeintliche Nichte bei ihr gemeldet, um ihr mitzuteilen, dass sie einen Unfall gehabt habe und nun dringend Geld benötige. Die 78-Jährige habe daraufhin einen größeren Bargeldbetrag an eine angebliche Mitarbeiterin einer Anwaltskanzlei ausgehändigt. Später habe die Frau der Unbekannten noch wertvollen Schmuck übergeben.

Die Unbekannte soll zwischen 40 und 50 Jahre sein

Erst danach habe sie ihren Irrtum bemerkt und die Polizei informiert. Die Unbekannte soll etwa 40 bis 50 Jahre alt, 165 Zentimeter groß und schlank sein. Sie habe lange ungepflegt dunkle Haare und sei dunkel gekleidet gewesen.

Hinweise: (05331) 9330.

red