Die tickt nicht ganz richtig

Ich gebe es an dieser Stelle unumwunden zu: Ich ticke momentan nicht richtig. So, jetzt habe ich es gesagt... In der Küche wundere ich mich, dass ich bereits beim Frühstück sitze, weil die Uhr am Herd 7 Uhr anzeigt, während der Wecker neben meinem Bett dies schon vor einer Stunde verkündet hat. Im Auto sitzend stelle ich mir erneut die Frage, warum ich schon unterwegs bin. Ich hätte doch noch ein paar Sachen erledigen können...? Denn in der Küche und im Auto gilt dank analoger Uhren noch die Winterzeit. Während Wecker, Handy und Laptop schon längst in der Sommerzeit angekommen sind. Und wie jedes Jahr, wird es wohl wieder ein paar Tage dauern, bis sich meine innere Uhr auf die neuen Umstände eingestellt hat. Wie lange noch?

