Wolfenbütteler des Jahres: Tausende stimmen für Alltagshelden!

Auch in diesem Jahr haben tausende Menschen für die Wolfenbütteler und Wolfenbüttelerinnen des Jahres abgestimmt. Insgesamt 6355 Stimmen gingen bei unserer Zeitung ein. Wir freuen uns sehr über die große Resonanz und möchten uns bei allen Leserinnen und Lesern bedanken, die sich an der Online-Wahl beteiligt haben.

Preise werden zum dritten Mal vergeben

Bereits zum dritten Mal zeichnet unsere Zeitung gemeinsam mit der Curt Mast Jägermeister Stiftung die (stillen) Helden des Alltags aus. Sie kämpfen für die Erhaltung der Umwelt, Wahrung von Kulturgütern und setzen sich für den Landkreis Wolfenbüttel und die Menschen vor Ort ein. Einige engagieren sich seit Jahren beziehungsweise Jahrzehnten, andere haben besonders in Zeiten der Corona-Pandemie mit ihrem Einsatz und Einfallsreichtum Zeichen gesetzt.

Jede Einzelne und jeder Einzelne der zehn Kandidaten- beziehungsweise Kandidatengruppen hätte es verdient, ausgezeichnet zu werden. Aber wir haben auch in diesem Jahr nur drei erste Plätze zu vergeben.

Gala kann nicht stattfinden

Lange haben wir überlegt, wie wir auch in diesen Zeiten, den Kandidaten eine ansprechende Würdigung zu teil werden lassen können. Aufgrund der Corona-Beschränkungen ist es derzeit leider nicht möglich, die Gewinnerinnen beziehungsweise die Gewinner bei einer Gala in Wolfenbüttel auszuzeichnen. Natürlich möchten wir trotzdem die Kandidaten ansprechend ehren. In den kommenden Wochen werden alle Nominierten von uns eine Mitteilung erhalten, in welcher Form, diese Ehrung erfolgen wird – und natürlich werden wir auch unsere Leserinnen und Leser informieren!

mos