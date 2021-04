Unbekannter schlägt im Kreis Wolfenbüttel auf zwei 20-Jährige ein

Der Angriff ereignete sich in Börßum (Symbolbild).

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Samstag auf zwei 20-Jährige eingeschlagen. Laut Polizei wurden die Opfer in der Bahnhofstraße in Börßum durch Faustschläge gegen den Kopf und die Schulter leicht verletzt. Als die Polizei gegen 0.20 Uhr eintraf, war der mutmaßliche Täter bereits verschwunden. Auch eine Fahndung blieb ohne Erfolg.

Die Polizei sucht Zeugen

Dem Angriff vorausgegangen war ein Streit zwischen zwei Personen, an dem der Täter nicht beteiligt gewesen sein sollen, heißt es von der Polizei, die den Unbekannten wie folgt beschreibt: männlich, Anfang 20, etwa 1,90 Meter groß und schlank. Bekleidet sei er mit einem gelben Pullover, einer dunklen Hose und weißen Schuhen gewesen. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer (05331) 9330 entgegen.

feu