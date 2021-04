Wildernder Hund verletzt Rehbock in Wolfenbüttel schwer

Wolfenbüttel. Ein Hund hat vermutlich einen Rehbock in Wolfenbüttel so schwer verletzt, dass das Wildtier getötet werden musste. Nun werden Zeugen gesucht.

Zeugen haben am Sonntag, 28. März, gegen 12 Uhr in Lechlumer Holz im Bereich der Gedenkstätte „Hohe Gericht“ in Wolfenbüttel einen schwer verletzten Rehbock entdeckt. Das meldete die Polizei jetzt. Ein herbeigerufener Jäger habe das Tier getötet und so von seinen Schmerzen erlöst.

Schon zuvor hatte es ähnliche Vorfälle gegeben

„Nach Begutachtung dürften die Verletzungen durch Hundebisse erfolgt sein“, heißt es im Polizeibericht weiter. Die Beamten fragen: Wer kann Hinweise zum Sachverhalt, zu einem freilaufenden Hund oder zu einem dazugehörigen Hundehalter geben? Zudem sei bekannt geworden, dass es in der Vergangenheit dort schon häufiger zu ähnlichen Vorfällen gekommen sein soll. Hinweise: (05331) 933-0.

red