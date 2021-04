Katasteramt Wolfenbüttel hat Torsten Brandes als neuen Leiter

Wolfenbüttel. Wechsel an der Spitze des Wolfenbütteler Katasteramts: Torsten Brandes löst Christian Bartscht ab, der das Amt in Peine übernimmt.

Zum 1. April hat Torsten Brandes die Leitung des Katasteramtes Wolfenbüttel übernommen. Er folgt damit Christian Bartscht, der laut Mitteilung des Landesamts für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen auf eigenen Wunsch nach Peine gewechselt sei, wo er ab Mai das Katasteramt leite.

Katasteramt Wolfenbüttel hat 17 Beschäftigte und Auszubildende

Das Katasteramt Wolfenbüttel sei eins von acht Katasterämtern der Regionaldirektion Braunschweig-Wolfsburg. Brandes übernehme Verantwortung für rund 17 Beschäftigte und Auszubildende. Er habe an der Hochschule Magdeburg-Anhalt Vermessungswesen studiert und sei in verschiedenen Ingenieurbüros tätig gewesen, bis er die Beamtenlaufbahn im Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen eingeschlagen habe. Er lebe mit seiner Familie in Erkerode.

red