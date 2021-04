Wolfenbüttel. Über ein aufgehebeltes Fenster sind Einbrecher in ein Einfamilienhaus an der Dr.-Kirchheimer-Straße in Wolfenbüttel gelangt.

Durch das Aufhebeln eines Fensters sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Dr.-Kirchheimer-Straße in Wolfenbüttel eingebrochen. Die Tatzeit war nach Polizeiangaben am Montag zwischen 15 und 18 Uhr.

Polizei ermittelt noch, was gestohlen wurde

Zum möglichen Diebesgut könnten derzeit noch keine Angaben gemacht werden, da die polizeilichen Ermittlungen erst aufgenommen worden seien. Wer Hinweise zu den Tätern oder etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich zu melden unter (05331) 9330.

red