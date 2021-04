Stationäre Schmerztherapie wird in Wolfenbüttel weiter angeboten

Etwa 23 Millionen Menschen in Deutschland leiden nach Angaben der Deutschen Schmerzgesellschaft unter wiederkehrenden oder chronischen Schmerzen. Diese können zur Qual werden und den Alltag schwer belasten, heißt es in einer Mitteilung des Städtischen Klinikums Wolfenbüttel. Da das Coronavirus keine chronischen Schmerzen kenne, finde auch weiterhin die multimodale stationäre Schmerztherapie im Klinikum Wolfenbüttel statt.

„Wir bewegen uns auf maximalem Sicherheitsniveau“

„Wir bewegen uns in unserem Klinikum auf dem maximalen Sicherheitsniveau. Alle Patienten erhalten vor ihrem Erstgespräch einen Antigenschnelltest. Vor der stationären Aufnahme findet ein PCR-Test statt. Nur wenn dieser negativ ist und die Patienten keine Symptome einer möglichen Covid-19-Infektion zeigen, werden sie stationär aufgenommen“, wird Dr. Nils Beiser, Leiter der Schmerztherapie, zitiert. Am Aufnahmetag und mindestens einmal wöchentlich würden Covid-Antigenschnell-Tests vorgenommen. Alle Therapieeinheiten würden an die aktuell gültigen Regeln bezüglich Mundnasenschutz, Abstand, Kontaktbegrenzung und Hygienemaßnahmen angepasst.

Dauer der Behandlung liegt zwischen 11 und 17 Tagen

Wie sieht die Behandlung im Städtischen Klinikum aus?„Der Patient wird für die Dauer der Behandlung – 11 bis 17 Tage – stationär aufgenommen. Dabei wird er von seinen Alltagsverpflichtungen sowie -belastungen befreit, ist jedoch gehalten, aktiv an seinem Beschwerdebild arbeiten zu wollen und sich intensiv auf der körperlichen sowie psychischen Ebene mit seiner Schmerzproblematik auseinanderzusetzen“, beschreibt Stephanie Hoffmann, Oberärztin und Teil des Teams der Schmerztherapie, die Behandlung. Um die Therapie so effizient wie möglich zu gestalten, sei die Einhaltung eines persönlichen Stundenplans erforderlich. Ärztliche Behandlung mit täglichen Visiten, Einzel- und Gruppenterminen in der Physio- und Psychotherapie bilden demnach das Grundgerüst.

Ein Kriterium zur Aufnahme: deutliche Einschränkung der Lebensqualität

Um eine Aufnahme in der interdisziplinären multimodalen stationären Schmerztherapie des Klinikums sowie die Übernahme der Kosten durch die gesetzliche oder private Krankenversicherung zu erwirken, müssten bestimmte Kriterien erfüllt sein. Hierzu gehörten unter anderem eine deutliche Einschränkung der Lebensqualität und/oder eine mindestens seit sechs Monaten bestehende Arbeitsunfähigkeit aufgrund einer Schmerzerkrankung oder auch ein bis dahin nicht dauerhaft erzielter Behandlungserfolg durch unimodale schmerztherapeutische Verfahren wie beispielsweise Operationen, Physiotherapie oder die Einnahme von Medikamenten. Die stationäre Einweisung erfolge über den niedergelassenen Haus- oder Facharzt.

„Realistische Ziele der multimodalen Behandlung werden mit dem Patienten geklärt und können in Schmerzreduktion, Medikamentenoptimierung, Wiedererlangung von Lebensqualität, Teilnahme am Beruf und am sozialem Umfeld sowie in der Akzeptanz der Erkrankung bestehen“, so Hoffmann.

Für Fragen zum Thema ist das Sekretariat der Schmerztherapie von Montag bis Freitag, jeweils 8 bis 12 Uhr, unter (05331) 9343651 zu erreichen. Weitere Informationen rund um die Schmerztherapie sind auf der Homepage des Klinikums unter www.klinikum-wolfenbuettel.de zu finden.

red