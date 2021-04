Wolfenbüttel. Bei einem nächtlichen Einbruch in das Wolfenbütteler Gotteshaus entwendeten die Täter Bargeld. Zeugen werden gesucht.

Einbrecher dringen in die Wolfenbütteler Hauptkirche ein

Unbekannte Täter sind laut Polizei zwischen Dienstag, 13. April, 17 Uhr, und Mittwoch,

14. April, 9.30 Uhr, über den Keller in die Räume der Hauptkirche Beatae Mariae Virginis in Wolfenbüttel, Michael-Praetorius-Platz, eingebrochen. Die Täter hebelten, wie die Polizei mitteilt, eine Tür auf. Dann entwendeten sie eine geringe Menge an Bargeld. Zum entstandenen Schaden könnten keine Angaben gemacht werden.

Hinweise: (05331) 9330.

red