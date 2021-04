Polizei Wolfenbüttel wird zu drei Schlägereien gerufen

Wolfenbüttel. Die Vorfälle ereigneten sich in der Nacht von Freitag auf Samstag in Sickte, Wolfenbüttel und Hornburg.

Am Abend und in der Nacht von Freitag auf Samstag wurde die Polizei zu drei Schlägereien im Landkreis gerufen. Am Freitag geriet um 19.30 Uhr ein 29-jähriger Mann am Freibad in Sickte mit einer vierköpfigen Gruppe Jugendlicher aneinander. Die vermutlich 15 bis 17-Jährigen hielten laut Polizei den 29-Jährigen gemeinsam fest und verletzten ihn leicht durch Schläge und Tritte. Anschließend flüchteten die Jugendlichen zu Fuß.

Männer sollen Glasflasche geworfen haben

In der Nacht, um 00.38 Uhr, wurde die Polizei zu einem Parkplatz am Bahnhof in Wolfenbüttel zu einer weiteren Schlägerei gerufen. Hier stehen zwei 23-jährige Männer im Verdacht, eine Glasflasche auf einen 24-Jährigen geworfen zu haben, welche sein Ziel jedoch verfehlte. Anschließend schlugen die beiden Beschuldigten gemeinschaftlich auf das Opfer ein, welches anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Gegen die alkoholisierten Männer wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Polizei leitet Ermittlungsverfahren ein

Um 1.07 Uhr erreichte die Polizei ein weiterer Notruf aus Hornburg. Dort kam es zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen. Diese beschuldigten sich gegenseitig, geschlagen und gewürgt worden zu sein beziehungsweise absichtlich mit einem Auto angefahren worden zu sein. Gegen einen 27-jährigen und einen 21-jährigen Mann wurden von der Polizei jeweils Ermittlungsverfahren eingeleitet. Beide Kontrahenten sowie eine 18-Jährige wurden bei diesem Zwischenfall leicht verletzt.

red