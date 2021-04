Taschendieb stiehlt Seniorin in Sickte die Gelbörse

Der Taschendieb machte sich in einem unbeobachteten Moment an der Einkaufstasche der Seniorin in einem Sickter Einkaufsmarkt zu schaffen. (Symbolbild)

Ein bislang unbekannter Täter nutzte am Montagnachmittag offenbar eine günstige Gelegenheit aus und entwendete die Geldbörse einer 83-jährigen Seniorin während diese beim Einkauf war. Die Seniorin befand sich in einem Einkaufsmarkt in Sickte in der Bahnhofstraße, und hatte ihren Einkaufsbeutel mit der Geldbörse am Einkaufswagen angehängt. Der Täter nutzte einen kurzen unbeobachteten Moment zum Diebstahl der Geldbörse. Der entstandene Schaden beträgt zirka 150 Euro. Hinweise: (05306) 932230

red