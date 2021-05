Bürgertreff in Wolfenbüttel unterstützt bei Impfterminen

Wolfenbüttel. Das Angebot des AWO-Bürgertreffs in Wolfenbüttel richtet sich an Menschen mit Migrationshintergrund und Senioren.

Das Salawo, der Bürgertreff des Awo-Kreisverbands Salzgitter-Wolfenbüttel, bietet Menschen mit Migrationshintergrund und Seniorinnen und Senioren Unterstützung auf dem Weg zum Termin für die Impfung gegen das Corona-Virus an. Viele Menschen hätten aufgrund von sprachlichen Barrieren, fehlenden PC-Kenntnissen oder Internet-Zugang Schwierigkeiten, einen Impftermin über die Seite des Landes Niedersachsen zu vereinbaren, so die Awo in einer Mitteilung. Hier könnten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Salawo durch Fremdsprachenkenntnisse in Deutsch, Kurdisch, Türkisch und Arabisch unterstützen. Informationsmaterialien zu Corona und zur Impfung sei in verschiedenen Sprachen verfügbar.

Für eine Unterstützung bei der Online-Terminvergabe muss vorab unter (05331) 9846333 ein Termin im Salawo vereinbart werden. Durch diesen Service möchte die Einrichtung Zugangshürden zu der Impfung gegen das Corona-Virus abbauen, falschen Informationen entgegentreten sowie die Impfbereitschaft insbesondere bei sozial benachteiligten Personengruppen fördern. Weitere Informationen können ab sofort per Mail an salawo@awo-wolfenbuettel.de oder telefonisch unter (05331) 9846333 erfragt werden.

red