Autofahrer fährt in Wolfenbüttel in parkendes Auto

Vermutlich auch aufgrund seiner Alkoholisierung streifte ein 72-jähriger Autofahrer am Montagnachmittag beim Vorbeifahren mit seinem Auto einen ordnungsgemäß in der Akazienstraße parkendes Auto. Ein bei der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest habe bei dem 72-Jährigen einen Wert von 1,07 Promille ergeben, so die Polizei. Sie ordnete eine Blutprobenentnahme an. Zudem stellten die Beamten den Führerschein sicher und untersagten die Weiterfahrt. Der Sachschaden an beiden Autos betrage zirka 1200 Euro.

red