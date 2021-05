Wolfenbüttel. In zwei Fällen hat die Polizei am Wochenende Personengruppen angetroffen, die die aktuellen Regelungen nicht einhielten. Verfahren waren die Folge.

Coronaverstöße in Wolfenbüttel Polizei ahndet Verstöße gegen Corona-Verordnung in Wolfenbüttel

Die Polizei Wolfenbüttel ermittelt nach eigenen Angaben nach Corona-Verstößen am Wochenende in der Stadt. Die Fälle: Die Polizei Wolfenbüttel stellte am Sonntag, 16. Mai, gegen 1 Uhr, eine elfköpfige Personengruppe fest, die sich an einem SB-Autowaschcenter an der Ahlumer Straße in Wolfenbüttel aufhielt, so der Polizeibericht. Die Personen gehörten größtenteils verschiedenen Haushalten an, der erforderliche Mindestabstand untereinander sei nicht eingehalten worden, auch habe niemand eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen. Gegen alle Beteiligten dort seien Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet worden.

Fall zwei: Bereits am Samstag, 15. Mai, gegen 22.15 Uhr, wurden in einer Wohnung in Fümmelse, Ritterhof, neun Personen aus sieben Haushalten angetroffen, die ebenfalls die geltenden Regeln nicht einhielten, heißt es im Polizeibericht weiter. Auch in diesem Fall seien dann von den Beamten Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet worden.

Wichtige Corona-Regeln und Infos für die Region

Um die Corona-Fallzahlen zu senken und damit auch die intensivmedizinischen Abteilungen in Deutschlands Kliniken zu entlasten, gibt es die sogenannte Bundes-Notbremse. Ausgangssperre, Kontaktverbot, die neuen Shopping-Regeln: Wir erklären, was sich mit der Inzidenz 100 alles ändert – und was nicht.

Aber warum unterscheiden sich ab und an die Corona-Zahlen der Bundesbehörde von denen der Kommunen? Die Antwort lesen Sie hier.

Und hier finden Sie wichtige Infos zum Thema Impfen:

Die Corona-Lage in der Region

Unsere Redaktionen sammeln alle wichtigen lokalen Infos zum Coronavirus auf FAQ-Seiten, die stets aktualisiert werden. Online sind die Überblicke aus Braunschweig, aus Wolfsburg, aus Wolfenbüttel, aus Gifhorn, aus Salzgitter, aus Peine und Helmstedt sowie aus Osterode.

Hier finden Sie eine Übersicht über die Corona-Lage im gesamten Bundesland Niedersachsen.

red