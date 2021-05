Stadt Wolfenbüttel legt Resolution gegen Antisemitismus vor

Die wachsende Bedrohung durch Antisemitismus, die in den vergangenen Tagen in ganz Deutschland zu beobachten war, beunruhigt auch Rat und Verwaltung in Wolfenbüttel. Das erklärt die Stadt Wolfenbüttel. „Antisemitismus ist nicht nur als Angriff auf Jüdinnen und Juden, sondern als Angriff auf die Grundwerte einer jeden Demokratie und pluralistischen Gesellschaft zu verstehen.“ In seiner jüngsten Sitzung habe der Verwaltungsausschuss der Stadt daher eine Antisemitismusresolution beschlossen.

Mit aller Konsequenz entgegentreten

Dementsprechend sei jeder Form des Antisemitismus schon im Entstehen in aller Konsequenz entschlossen entgegenzutreten „und ist der Aufruf zum Boykott von israelischen Waren oder Unternehmen sowie von israelischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Künstlerinnen und Künstlern oder Sportlerinnen und Sportlern zu verurteilen“, wird zur Resolution zitiert.

Keine Förderung

Räumlichkeiten und Einrichtungen, die unter städtischer Verwaltung stünden, seien keinen Organisationen, die sich antisemitisch äußerten oder das Existenzrecht Israels in Frage stellten, zur Verfügung zu stellen. Es seien keine Veranstaltungen mit derartigen Themen oder Zielrichtungen zu unterstützen. Auch seien keine Organisationen und/oder Projekte finanziell zu fördern, die das Existenzrecht Israels in Frage stellten, heißt es in der am Dienstagnachmittag veröffentlichten Resolution.

red