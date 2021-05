Wolfenbüttel. Nach Hinweisen auf ein illegales Autorennen ist die Polizei am Exer tätig geworden. Sie kontrollierte auf einem Parkplatz zwei Autofahrer.

Die Polizei hat zwei Autofahrer am Exer kontrolliert. (Symbolbild)

Autorennen Polizei Hinweis auf Autorennen in Wolfenbüttel: Polizei kontrolliert

Nach Hinweisen auf ein Autorennen hat die Polizei am Dienstag gegen 20.40 Uhr auf einem Parkplatz an der Straße Am Exer zwei Autofahrer kontrolliert.

Eine Fahrerin hatte keinen Führerschein

Die Hinweise hätten sich zwar nicht bestätigt, stattdessen, so heißt es, hätten die Polizisten aber bei der Kontrolle der beiden festgestellt, dass die eine 19-jährige Fahrerin keine Fahrerlaubnis besitze. Es sei ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.

red